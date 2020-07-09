Афет Гасанова: Экономическое развитие Азербайджана позволило сохранить социальное благосостояние людей в период пандемии

Пандемия коронавируса парализовала мировую экономику, во многих странах наблюдается отставание, что естественно отражается на их социальной политике.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афаг Гасанова.

Гасанова с удовлетворением отметила, что трудности, вызванные пандемией, не повлияли на социальные проекты, которые планируется осуществить в Азербайджане:

"Благодаря целенаправленной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, наше экономическое развитие позволяет сохранить социальное благосостояние людей в трудные дни. Азербайджанская экономика построена на капитальной основе. Если по причине пандемии в экономике других стран наблюдается спад на 8-10 процентов, то в случае Азербайджана эта цифра составляет 1,7 процента. Несмотря на это, ни один социальный проект не был отложен. С другой стороны, для поддержки граждан и предпринимателей в связи с пандемией коронавируса государство выделило свыше 3,5 миллиарда манатов. Следует учесть, что это внушительная сумма, и в государственном бюджете текущего года эти расходы не предусматривались. Однако экономические и финансовые возможности Азербайджана позволили оказать эту поддержку людям, не откладывая или перенося социальные проекты, и, несмотря на пандемию, они еще масштабнее реализуются в стране. Так, в этом году семьям шехидов будет предоставлено рекордное число квартир - 1500, также в этом году за безупречную службу более 20 лет военнослужащим планируется предоставить более 400 квартир, увеличено число получателей адресной социальной помощи, которая предоставлена 85 тысячам семей (более 300 тысяч человек)".

Депутат подчеркнула, что наряду с этим в стране продолжаются инфраструктурные проекты, проекты по благоустройству и созиданию.

"В Сураханском районе столицы, от которого я избрана депутатом, проводятся широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию и важные проекты по ускорению всестороннего развития. По указанию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой при совместной организации Бакинской службы благоустройства и Исполнительной власти Сураханского района в настоящее время начались широкомасштабные работы по благоустройству улиц Тофига Байрамова, Ханоглана Байрамова, Амира Низамеддина, Эльхана Гасанова, Моллы Панаха Вагифа, Мирзы Алекпера Сабира в поселке Амирджан Сураханского района. В рамках работ по благоустройству предусмотрено восстановление исторических памятников, ремонт фасадов зданий, прокладка канализационных коммуникаций, освещение улиц, строительство тротуаров, посадка декоративных кустов и цветов. В Сураханском районе продолжаются широкомасштабные работы по созиданию и благоустройству, а также проекты по дальнейшему ускорению всестороннего развития района".