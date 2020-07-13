Евросоюз выступил с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

"Армянская и азербайджанская стороны заявили о серьезном вооруженном инциденте на границе двух стран 12-13 июля 2020 года. К сожалению, это привело к человеческим жертвам".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европейского Союза.

В заявлении Европейского Союза в адрес обеих сторон содержится призыв к прекращению вооруженного конфликта, воздержанию от действий и риторики, вызывающих напряженность, принятию срочных мер для предотвращения дальнейшей напряженности.

"В этом контексте обе стороны должны использовать свои механизмы для прямой коммуникации, формат, созданный под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Необходимо предотвратить нарушения режима прекращения огня, возобовить мониторинги ОБСЕ в регионе, как только позволят условия",- отмечается в заявлении.

Европейский Союз призывает стороны с уважением отнестись к режиму прекращения огня, тратить энергию и ресурсы на борьбу с коронавирусной пандемией, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готовить народы к миру.