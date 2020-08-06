Президент Ильхам Алиев выделил средства для ввода в эксплуатацию железнорудного месторождения в Дашкесане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи с вводом в эксплуатации месторождения железной руды в Дашкесане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях подготовки документа для первичного оценивания в связи с вводом в эксплуатации месторождения железной руды в Дашкесане из суммы указанной в пункте 1.64 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ЗАО AzerGold выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ, указанных в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.