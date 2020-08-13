Михаил Гусман о значении выдвижения Камалы Харрис в вице-президенты США

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поделился своими мыслями о значении выдвижения Камалы Харрис в вице-президенты США

Day.Az предлагает читателям полную версию этой передачи.

https://www.youtube.com/watch?v=w-C91ZyXn4k