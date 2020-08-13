https://news.day.az/politics/1262174.html Михаил Гусман о значении выдвижения Камалы Харрис в вице-президенты США - ВИДЕО
Михаил Гусман о значении выдвижения Камалы Харрис в вице-президенты США - ВИДЕО
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поделился своими мыслями о значении выдвижения Камалы Харрис в вице-президенты США
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