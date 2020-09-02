https://news.day.az/politics/1267478.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Дзюнити Вады.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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