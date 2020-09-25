В Азербайджане призывников заранее проинформируют о местах несения службы

В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в октябре 2020 года, 25 сентября были проинформированы Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС посредством sms-cообщений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Службу.

Также граждане могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте госслужбы www.seferberlik.gov.az, введя необходимую информацию о себе. Сведения о призыве на срочную действительную воинскую службу можно также получить, отправив с мобильных телефонов номер удостоверения личности (серия и номер удостоверения личности нового поколения без пробела) призывника на номер 9100.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 августа 2020 года "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 октября 2020 года", объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.