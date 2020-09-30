Макрон заявил, что планирует обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с Путиным и Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ходе своего визита в Латвию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этой темой занимается международная компетентная группа посредников - Минская группа, в которую входят Франция, Россия и США. Мы находимся в контакте с нашими партнерами с первых часов [обострения конфликта в Нагорном Карабахе] на уровне глав МИД и на моем уровне. Сегодня вечером я планирую [связаться] с президентом Путиным и, думаю, завтра - с президентом Трампом по этой теме, чтобы провести обмены и предложить пути выхода из сложившейся ситуации", - заявил он.