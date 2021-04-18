Посол Турции в Грузии ответила на провокацию президента Армении - ФОТО
Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган ответила на провокацию президента Армении Армена Саркисяна во время его официального визита в Тбилиси.
Напомним, что Саркисян помимо записи в книге почетных гостей президентского дворца Грузии, нарисовал рисунок с контурами горы Агры. Об этом стало известно после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции.
Фатма Джерен Язган написала в Twitter, что "гора Агры является самой высокой горой в Турции".
Она также продублировала эту информацию на грузинский и армянский языки, добавив, что это сделано, чтобы факты не потерялись в карикатурной дипломатии.
Day.Az представляет публикацию турецкого дипломата:
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