Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов в Абшеронском районе

22 апреля в поселке Гобустан Абшеронского района состоялась церемония закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии. 

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