https://news.day.az/politics/1336262.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов в Абшеронском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов в Абшеронском районе
22 апреля в поселке Гобустан Абшеронского района состоялась церемония закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.
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