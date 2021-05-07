Рустам Мурадов приказал демонтировать памятник фашисту Нжде

Отдан приказ о сносе памятника фашисту Гарегину Нжде в Ходжавенде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает армянское издание lragir.am.

Отмечается, что приказ отдал лично командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал Рустам Мурадов.