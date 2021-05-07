https://news.day.az/politics/1340921.html Рустам Мурадов приказал демонтировать памятник фашисту Нжде
Рустам Мурадов приказал демонтировать памятник фашисту Нжде
Отдан приказ о сносе памятника фашисту Гарегину Нжде в Ходжавенде.
Как передает Day.Az, об этом сообщает армянское издание lragir.am.
Отмечается, что приказ отдал лично командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал Рустам Мурадов.
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