Учрежден Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве

Состоялось учредительное собрание Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве. Собрание началось с озвучивания государственного гимна Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сообщил о работе, проводимой Государственным комитетом в области организационного становления наших соотечественников, проживающих за рубежом, и высоко оценил активность нашей диаспоры в области доведения до мировой общественности правого дела Азербайджана во время 44-дневной войны, ее тесное сплочение в единый железный кулак.

Председатель комитета сказал: "Организационное становление азербайджанцев, проживающих за рубежом, - одно из приоритетных направлений диаспорской политики нашего государства. Историческая победа, одержанная нами в Карабахе благодаря руководству Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и нашей армии, еще более усилила тенденции становления среди наших соотечественников. Наглядным примером тому служит активность, проявленная нашей диаспорой в ходе проведенного на днях благотворительного марафона "Yaşat", что пробудило в каждом из нас чувство безграничной гордости. Отныне каждый азербайджанец за рубежом должен делать все возможное, осуществлять координированную деятельность для защиты наших национальных интересов, популяризации нашей страны в мире, пропаганды и сохранения национально-духовных ценностей".

На собрании был представлен видеоотчет о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой за последние 3 года, показан видеоролик, отражающий самоотверженность азербайджанской диаспоры во время 44-дневной войны и ее активное участие в благотворительном марафоне "Yaşat".

Во встрече приняли участие десятки наших соотечественников, проживающих в Соединенном Королевстве и достойно представляющих нашу страну. Выступавшие говорили о значении организационного становления, активизации в сфере лоббизма, важности освещения информации о нашей стране в западных и европейских медиа, отметили, что победа, одержанная в Карабахе, вызвала у них большое воодушевление, что отныне азербайджанская диаспора в Соединенном Королевстве будет осуществлять более организованную деятельность.

В ходе широких и интересных обсуждений, продолжавшихся более 4 часов, был проведен обмен мнениями о дальнейшей деятельности Координационного совета и заслушаны предложения наших соотечественников. По итогам обсуждений принято решение учредить Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве. Aли Текин Аталар, Фарида Панахова, Мурад Нагиев, Хафиз Бахшалиев, Саваш Мерендли, Наргиз Моррисон и Парвана Агазаде избраны координаторами Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве.

Собрание завершилось озвучиванием гимна диаспоры.

Напомним, что Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, является 13-м по счету координационным советом, созданным в зарубежных странах в последние 3 года. В настоящее время функционируют 13 координационных советов, охватывающих 29 стран.