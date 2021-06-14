Дедушка по вызову: привычное соло "талантливого предателя" Познера

В любом борделе есть та самая работница, ради которой чаще всего и приходят в это заведение клиенты. Она, обычно, красивее иных или моложе. Но главное- она может так доставлять удовольствие посетителям, как не может этого никто. Владимир Познер, мягко говоря, совсем не молод и совсем не красив, даже на фоне Марго Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна. Но он способен доставлять своим клиентам гораздо более утонченное удовольствие, чем иные российские пропагандисты. Сказывается большой опыт и полное отсутствие комплексов по поводу совершенно однозначной репутации дедушки по вызову.

Возможно это связано еще и с тем, что Познер, по меткому выражению Анатолия Вассермана, ориентируется не на реальность, а на собственное представление. А в своих собственных глазах Познер всегда хорош. Была бы возможность, расцеловал бы он самого себя всюду. Не всегда же клиентам удовольствие доставлять.

Кстати, о клиентах. Товарищ, господин, мистер, мсье Познер, а речь идет о том, кто был гражданином СССР, а теперь является обладателем российского, американского и французского паспортов, давно уже позиционирует, как армянский пропагандист.

Причем, не латентный, а совсем открытый. Своего рода каминг-аут он сделал еще несколько лет назад, когда в интервью армянскому Общественному телевидению Познер заявил, что готов посетить оккупированные РА территории Азербайджана. "Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы, поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той", - отметил тогда Познер.В итоге, не поехал, не нарушив законы Азербайджана, но сумев сделать клиентам очень приятно. Это и был мастер-класс со стороны того, кто давно и всем доказал, как можно и рыбку съесть и на буй не нарваться.

Впрочем, насчет "не нарваться", я возможно погорячился. Потому, что Познера в этот раз слишком занесло. Проблема тут не в том, что он встал на защиту Нобеля Арустамяна, который не раз посещал оккупированные территории Азербайджана, нарушая тем самым законы нашей страны и бравируя этим. Проблема в словах и выражениях, которые использовал тот, кого Михаил Задорнов называл талантливым предателем.

"Спорт должен быть вне политики. Спорт и политика очень близки, они соприкасаются. Более того, это началось давно, еще на Олимпиаде 1936 года, когда впервые ввели командный счет. Германия одержала победу в общем зачете, и это было доказательством того, что немецкая система и национал-социалистическая партия лучше всех других систем. А потом СССР своими победами доказывал, что советская система лучшая в мире. Когда американцы выигрывали, они говорили про свою систему. Эта тесная связь спорту никак не способствует и вызывает такие вещи. Это должно быть отдельно. Политика - политикой, а спорт - спортом", - цитирует заявил Познер.

Я специально привел его речь целиком, чтобы масштаб его глупости и цинизма был максимально виден. Да, армянской стороне эта работа ртом не может не нравится. Ведь ее обслуживает по полной программе Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе́. Как тут, кстати, не вспомнить речь Атоса , обращенную к даме с клеймом в виде лилии на плече: "Анна де Бейль, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер, леди Винтер Видите - вас так много, а меня так мало"?!

Образно говоря, у Познера таких лилий по всему телу- полный сад, но он не комплексует. Он беседует, как видим, сам с собой, вначале утверждая, что спорт должен быть вне политики, а потом приводя доказательства того, что этого в реальности не бывает. Он, этнический еврей, вспомнил об Олимпиаде 1936 года, которая проходила в гитлеровской Германии, как бы надеясь уколоть нашу страну. Но, Познер лишь в очередной раз выставил себя лжецом.

Потому, что это не в Азербайджане, а в Армении создано моноэтническое государство. В Азербайджане процветает мультикультурализм, тут евреи чувствуют себя счастливо, защищено, чего не скажешь про РА. Там евреев практически нет. И Познер, проведя такую омерзительную параллель, оскорбил память Альберта Агарунова, этнического еврея, который погиб в первой карабахской войне и оскорбил всех евреев, что живут в нашей стране, что воевали за Родину в ходе нынешней 44-дневной войны.

Впрочем, чего еще ждать от того, кто в советское время был секретарем парткома в главной редакции радиовещания на США и Англию, а теперь вовсю изображает из себя антисоветчика и демократа? Чего еще ждать от "борца за свободу слова", который в те самые в советские годы, выступая перед западной аудиторией оправдывал ввод советских войск в Афганистан и уничтожение южнокорейского Боинга, тем самым обслуживая интересы руководства СССР?

Наконец, чего еще ждать от того, кто пиарил как мог второго и третьего президентов Армении, которые являются вчерашними карабахскими сепаратистами и военными преступниками. Роберт Кочарян, напомню, является автором фашистской фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". А Серж Саргсян бравировал тем, что геноцид в Ходжалы был устроен в целях устрашения мирного азербайджанского населения.

Но к ним у Познера не было никаких вопросов и претензий. Как не может быть никаких претензий и вопросов к клиентам у "звезды" борделя. Она просто выполняет свою работу. Имитируя, если понадобится, оргазм. Вряд ли от Познера требуется и такое, но и без того, он умело доставляет удовольствие своим армянским клиентам. За что и ценят одни и презирают другие. Презирающих значительно больше, но Познера такая "мелочь" никогда не волновала...

Акпер Гасанов