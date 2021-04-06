Кому и кобыла невеста

Горбатого могила исправит. Такой вывод напрашивается после того, как в эфире передачи "Познер" на российском Первом канале появился бывший карабахский сепаратист, второй президент Армении, автор фашистской фразы о "генетической несовместимости азербайджанцев и армян" Роберт Кочарян. "Хороши" тут оба. И Познер, который преспокойно стерев плевки в лицо и позабыв пожелания долгого эротического путешествия, с которыми он столкнулся в ходе недавнего своего визита в Грузию, решил напялить на себя привычную улыбку услужливого официанта для беседы с "клиентом".

И Кочарян, который давно и ясно показывает гражданам Армении, что настоящее и будущее этой страны решается за ее пределами, почему он собственно и предпочитает российскую информационную обслугу более подходящей для беседы в период предвыборной гонки. Подобное потянулось к подобному. Не в плане интеллекта, конечно. На фоне Роберта Седраковича любой школьник смотрится интеллектуалом. А в плане нерукопожатности.

Познера ведь в журналистском цеху, вопреки всем попыткам Владимира Владимировича претендовать на статус мэтра, никто не считает представителем "четвертой власти". Это всего лишь не тонущий даже после распада СССР советский пропагандист. Да, все помнят, как он, с его прекрасным английским, использовался советским руководством для рассказов на Западе о том, как хорошо в стране советской жить. То есть, он банально врал. К честной журналистике, соответственно, не имея никакого отношения, но получив раз и навсегда клеймо представителя гораздо более древней, чем журналистская, профессии.

Аналогично дело обстоит и с Робертом Кочаряном. Ни в одной стране мира, включая Армению, он не пользуется уважением. Его никогда не приглашают для чтения лекций в западные научные центры и фонды. Его не зовут на посиделки бывших глав государств и правительств разных стран мира. Он никому не интересен, он не сумел оставить о себе хорошей памяти абсолютно нигде. Единственное его "достижение"- это наворованные богатства, уберечь которые он так жаждет. Причем, опять же, обращаясь за помощью к зарубежным кураторам.

Собственно, диалог двух амбициозных и самовлюбленных лузеров априори не мог быть интересным. Точно также, как не было в свое время интересно интервью Познера с Сержем Саргсяном, на тот момент президентом РА. Но, нужно понимать, что Познер, при всей его показной "независимости", в реальности остается послушным исполнителем воли своих хозяев. Ему приказали поговорить с Кочаряном, вот он и поговорил.

Что нового те, кто потратил время на просмотр этой беседы? Практически ничего. Познер ведь и ранее говорил, что его симпатии в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте на стороне РА, то есть оккупантов и устроителей Геноцида в Ходжалы. Так что, он был последователен в демонстрации своей симпатии к тому, кто лично виноват в этом преступлении против человечности.

Ну а Кочарян использовал трибуну для привычных вещей. Объявив о том, что примет участие в досрочных выборах в Национальное собрание во главе блока партий, он не стал углубляться в рассуждения о причинах их непопулярности, не стал искать ответа на вопрос о причинах нелюбви к нему в РА.

Спасибо Познеру, он таких вопросов не задавал. Не велено ему было, а цену отсебятины Познер хорошо знает. В общем, послужил он хорошей подставкой под микрофон, когда Кочарян принялся снова во всех бедах Армении действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна обвинять.

Символично, что вся эта процедура была осуществлена аккурат перед приездом Пашиняна в Москву. Визит Никола Воваевича намечен, напомню, на 7 апреля. И вот, как говорится, создали Познер и Кочарян "нужный фон" перед этим визитом. Детально перечислять весь тот бред, что озвучил Роберт Седракович не имеет смысла. Ибо, все тоже самое он говорил и ранее. Собственно, ничего иного и ждать не стоило.

Ведь, Пашинян является тем самым политиком, который лишил власти "карабахский клан". Тот самый, в котором был и есть большой раскол. Достаточно напомнить, что Серж Саргсян решил не поддерживать Кочаряна на нынешних досрочных выборах. Вдумайтесь, даже в собственном клане, среди карабахских армян у Роберта Седраковича нет беспорного авторитета. А в Армении его и вовсе открыто называют куда большим злом, чем Пашинян.

Парадокс, ведь война Арменией проиграна в период премьерства Пашиняна и именно он подписал капитуляцию. Но все в РА прекрасно помнят, какое наследие досталось Николу. Армия была развалена, разграблена именно в период президентства Кочаряна и Саргсяна. И потому, согласно всем опросам общественного мнения, именно этот тандем армяне винят в поражении в 44-дневной войне в первую очередь.

Зря, получается, тужился Кочарян доказать обратное, поливая в гостях у Познера действующего премьер-министра своей страны. В этом, кстати, вся сущность второго президента РА. Он мыслит личностными, а не государственными категориями. Потому, ради утоления собственных обид и амбиций, готов в эфире зарубежного телеканала, на передаче у штатного пропагандиста из советского прошлого клеймить того, кто пришел к власти в Армении по воле большинства ее граждан и кто остается до сих пор самым популярным политиком в РА.

Нет у Кочаряна поддержки в РА. Все мы видели, что он не присутствовал на митингах армянской, если так можно ее назвать, оппозиции-группы пропахших нафталином политиков, тщетно добивавшихся отставки Пашиняна, играя на пораженческих настроениях сограждан. Все в РА понят, что эта страна лишилась многих атрибутов суверенитета и независимости именно в период президентства Кочаряна. Порнят в РА и его охоту на львов в Африке.

А еще, ему не раз ставили в вину то, что он не купил на собственные средства ничего для армянской армии. И на фоне всех этих обвинений, естественно не повторенных лукавым Познером, все речи Кочаряна не стоят и гроша ломаного. Единственное, что было примечательного в этом эфире, так это признание второго президента РА. Познер спросил у Кочаряна: "Если вы получите власть в Армении, не затаилась ли у вас идея реванша в Карабахе?"

Естественно, он знает, что у стула, на котором сидел Кочарян, больше шансов войти в реку во второй раз. Но, таков Познер - привык отрабатывать задание партии и правительства до конца. Впрочем, забавнее было не кривляние пожилого флюгера, а ответ бывшего карабахского сепаратиста.

"Состояние Армении сегодня и состояние армянской армии никому из трезвомыслящих просто не позволяют думать о реванше такого рода", - заявил Кочарян.

То есть, он тоже признал поражение Армении в стал "ручным и податливым". Зачем, в таком случае, гражданам РА менять шило на мыло, если нет у Седраковича мысли и способности к "реваншу", Познер тоже, естественно, не спросил. Но всем и без его вопроса все было понятно. Причем, еще до появления второго президента РА в эфире у дедушки советской пропаганды.

Акпер Гасанов