В Тбилиси проходит стихийная акция против приезда Владимира Познера

В Тбилиси перед зданием гостиницы, где в среду вечером остановился прибывший из Москвы российский журналист Владимир Познер, начались столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации СМИ, участникам акции, которые требуют от властей выдворить Познера из Грузии, удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы. СМИ отмечают, что полиция "живым щитом" пытается сдержать агрессивных участников акции, которые пытаются ворваться в здание гостиницы.