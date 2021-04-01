https://news.day.az/world/1330014.html В Тбилиси проходит стихийная акция против приезда Владимира Познера - ВИДЕО
В Тбилиси проходит стихийная акция против приезда Владимира Познера - ВИДЕО
В Тбилиси перед зданием гостиницы, где в среду вечером остановился прибывший из Москвы российский журналист Владимир Познер, начались столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По информации СМИ, участникам акции, которые требуют от властей выдворить Познера из Грузии, удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы. СМИ отмечают, что полиция "живым щитом" пытается сдержать агрессивных участников акции, которые пытаются ворваться в здание гостиницы.
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