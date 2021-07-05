В освобожденном Карабахе из-за мин приходится смотреть под ноги

Авторитетное венгерское издание Magyar Nemzet опубликовало материал "Надо смотреть под ноги на минном поле!". Автор статьи - Ласло Давид побывал на освобожденных территориях и рассказал о своих впечатлениях в подробном репортаже, где постарался затронуть все аспекты. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с материалом.

"Военная победа - это только первый шаг, который надо было сделать Азербайджану в Нагорном Карабахе. Армяне уже покинули территорию после длившегося всего 44 дня конфликта осенью прошлого года, но азербайджанцы еще не смогли вернуться туда. И не смогут до тех пор, пока в земле кроется смертельная опасность, тысячи мин и взрывных устройств. В процессе разминирования и Венгрия оказывает посильную помощь, и, возможно, сможет участвовать также и в восстановлении территории. Мы ведем репортаж из послевоенной зоны.

Противопехотные, противотанковые и оскольчатые мины "лягушки". Даже по самым скромным подсчетам, в земле Нагорного Карабаха их несколько сот тысяч. Вдобавок есть еще и другие военные "сувениры": не взорвавшиеся ракеты, бомбы и снаряды.

- Все происходит не так, как показывают в кино! Нет тихого щелчка, от которого испуганный до смерти солдат столбенеет. Когда вокруг свистят пули, надо бежать вперед, некогда заниматься такими вещами - развевают в прах наши голливудские иллюзии азербайджанские военные-минеры. Самая каверзная мина - это прыгающая "лягушка", ее укладывают под листву, близко к поверхности земли, при активации она подпрыгивает вертикально вверх, чтобы поразить осколками как можно большую территорию.

Когда прошлогодней осенью Азербайджан всего за 44 дня возвратил себе оккупированный армянами Нагорный Карабах, во время наступления именно расставленные везде мины означали наибольшую проблему. Некоторые из них остались еще со времен первой войны 1988-1994 гг., десятки тысяч новых были установлены на протяжении последних десятилетий. После мирного соглашения в ноябре прошлого года, орудия молчат, в основном, однако взрывные устройства представляют собой постоянную смертельную угрозу. Как раз в середине июня погибли два азербайджанских журналиста и представитель местной администрации, когда их автомобиль наехал на противотанковую мину. Согласно информации новостных агентств, после прекращения огня в данном регионе от взрывов погибли уже двадцать мирных жителей и семь военнослужащих, ранения получили 86 солдат и 29 гражданских лица.

Адамова глава!

Мне представилась возможность лично прочувствовать "голос" оружия. Военные одновременно уничтожили тридцать собранных вместе мин, взрыв был коротким и оглушительным, в воздух взметнулся пламенный столб с дымом высотой в 8-10 м - свидетельство устрашающей мощи. Но не все мины можно взорвать сразу.

- Воткнутая в землю красная палка означает конец безопасной зоны. Желтая указывает место нахождения мины. Синяя - место, где начал работать минер, черная - место собаки. А белая - безопасную территорию, - объясняет нам руководитель группы саперов.

Вокруг нашей узенькой тропинки повсюду видны красные палки, поодаль из густой травы поднимается пару желтых, а выше, на придорожном поле ряд выкопанных мин, как строй солдат. Туда лучше не заходить. "Надо смотреть под ноги на минном поле!" - старались упредить нас, чтобы мы не бродили чисто из любопытства.

Прежде всего, от мин очищают самыe важные участки инфраструктуры, дороги и их окрестности, поселения. Применяются все существующие способы: специально обученные собаки, металлические детекторы, британский бронированный миноискатель Aardvark (что значит "земляная свинья"), который впереди себя цепями колотит землю. Продвигаются медленно, много сложностей, но даже малейшая оплошность может стоить человеческих жизней. Когда они смогут закончить? Никто не знает. Азербайджан требует от Армении карты минных полей. В июне в обмен на 15 пленных получили несколько таких, но даже армянский премьер-министр Никол Пашинян признает, что это лишь малая толика от всех карт. Без них очистка территории в несколько тысяч квадратных километров может затянуться на долгие годы. А до тех пор будут стоять воткнутые в землю предупредительные таблицы с адамовой головой - черепом и перекрещенными костями.

По всему Карабаху стоят таблицы, предупреждающие о минах.

Помощь от Венгрии

- В целях оказания помощи в ликвидации последствий военного конфликта в Нагорном Карабахе и проведении работ по восстановлению региона, правительство Венгрии направило Азербайджану для очистки территории от мин 25 тысяч евро (примерно 9 миллионов форинтов), которые безотлагательно были перечислены через пару дней после оглашения.

Деньги поступили на счет указанной Азербайджанской стороной организации National Agency for Mine Action (ANAMA), отвечающей за выполнение этой задачи. Таким образом, венгерское правительство оказало содействие делу стабилизации в регионе, что совпадает с внешнеполитическим курсом и экономическими интересами нашей страны, - сообщили нам в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей. Стало известно также, что 10 марта 2021 г. во время делового визита в Баку министра иностранных дел и внешнеэкономических связей состоялась встреча деловых людей наших стран, на повестке дня которой было участие венгерских предприятий в восстановительных работах в Нагорном Карабахе. - Это те компании, которые работают в сфере развития базисной инфраструктуры. По вопросам строительных работ осуществляется постоянная координация на правительственном уровне, совместно с затронутыми предприятиями.

Есть и таблицы, наглядно показывающие что конкретно происходит с человеком после взрыва.

Города-призраки

Только вот пока Нагорный Карабах не зачищен от мин, нельзя начать должным образом ни строительные работы по восстановлению территории, ни обратное переселение беженцев. Большинство азербайджанцев еще не могли увидеть освобожденные территории, граница закрыта по соображениям безопасности, вход возможен только по особому разрешению.

- Я здесь родился, учился в той школе, которая виднеется у подножия горы. Помню, когда закончил школу и готовился к поступлению в институт, началось наступление армян. Шли ожесточенные бои, с большими потерями с обеих сторон, но территорию мы потеряли и пришлось отступать. В районе Губадлы был один город и 94 села, но нам пришлось все покинуть, дома, мебель, животных. Люди спасались в том, в чем были одеты, - вспоминает Унсал Ибрагимли.

- В нашем роду, по крайней мере, шесть поколений предков жили здесь. Большинство моих родственников, к сожалению, не дожили до освобождения, но когда я в первый раз увидел родную землю, у мня потекли слезы, - рассказывал нам мужчина.

После того, как по ходу войны 1994 года азербайджанское население было согнано с этих земель, армянам так и не удалось их заселить заново. Время поглотило села вокруг городов Джебраил, Физули, Агдам, для целей стратегического наблюдения были истреблены целые лесные массивы, пахотная земля заросла ковылем, прежние огороды высохли, мечети обрушились, есть такие исторические памятники, в которых устроили свинарник.

Мечеть в когда-то насчитывавшем 30 тыс. жителей городе Агдаме - одно из немногих более-менее уцелевших на "ногах" зданий.

В руины городов-призраков уже вряд ли можно вдохнуть новую жизнь - все надо начать сызнова. Везде, где только ситуация позволяет, уже слышен гул турецких строительных машин, параллельно строятся дороги, проводится сеть электроснабжения, и на месте старых городов вырасстут новые "умные" города.

На месте города-тридцатитысячника Агдама, в котором сейчас царствует природа, мечтают построить - не жалея сил и денег - современный мегаполис с населением в несколько сот тысяч человек. Первый этап строительства планируется закончить уже к 2024 году.