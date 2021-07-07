Неисправимый Сержик

Старая пословица гласит: "горбатого могила исправит". Эта истина полностью относится к бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну.

Предвыборный блок экс-президента "Честь имею" (правда с честью у С. Саргсяна всегда были проблемы) с трудом прошёл в парламент, набрав около 5% голосов и получив всего лишь 7 мест.

Обращения в суды по поводу несправедливых выборов оказались безуспешными. Серж Азатович решил вновь завоевать популярность у армянского народа, открыв некие "тайны", связанные с его былой деятельностью на посту президента и участием в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта.

Не долго думая, С. Саргсян обратился к эпистолярному жанру и разразился пространной статьей, посвящённой 10-й годовщине трёхстороннего саммита Президентов России, Азербайджана и Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта в Казани, состоявшегося 24 июня 2011 года.

Несмотря на то, что Серж Азатович довольно долго проучился на филологическом факультете Ереванского Государственного Университета (1971 по 1979 годы) и даже умудрился за неуспеваемость загреметь в советскую армию во время учебы, он никогда не отличался особыми успехами на литературном поприще.

Поэтому появление столь пространной статьи, да ещё посвящённой такому важному вопросу, должно было вызвать широкий ажиотаж в армянском обществе.

Увы, ничего нового С. Саргсян не сказал, да и вся статья похожа на очень плохую копию его предыдущих выступлений.

Пытаясь обелить себя в глазах армянской общественности, С. Саргсян представил себя, как "непоколебимого" борца за интересы народа, который делал все во имя достижения главной цели - закрепления аннексии оккупированных азербайджанских территорий.

Раскрывая некоторые моменты переговорного процесса в предверии встречи в Казани, С. Саргсян трактует это в свойственной ему искаженной манере. Он пытается уверить читателей в том, что ему практически удалось добиться поддержки сопредседателей Минской группы армянской позиции и получить согласие всех сторон на проведение референдума в Карабахе по определению статуса.

Жонглируя некоторыми терминами международного права, о которых он имеет довольно отдаленное представление, С. Саргсян в очередной раз искажает факты и дезинформирует международное сообщество, пытаясь обвинить азербайджанскую сторону в срыве некоего мирного соглашения, которое планировалось подписать в Казани.

Как всегда, С. Саргсян не смог уйти от своей сущности мелкого партийного функционера провинциального уровня.

Распространяя ложь и небылицы о переговорном процессе и встречи в Казани, он пытается себя реабилитировать.

Вся статья представляет собой компиляцию обвинений в адрес нынешних властей Армении, необоснованных претензий в адрес Азербайджана и дезинформации собственных граждан и мирового сообщества.

Прежде всего нужно отметить, что в ходе встречи в Казани планировалось подписание предварительного соглашения, в котором армянская сторона обязалась освободить 5 оккупированных районов Азербайджана: Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Зангеланский, в обмен на разблокирование коммуникаций в регионе.

Что касается разговоров о неком референдуме, то тут господин С. Саргсян, как всегда, кривит душой. Ему хорошо известно, что согласно Конституции Азербайджана, проведение референдума возможно лишь на территории всего Азербайджана, а не в отдельно взятой части государства.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев неоднократно указывал на то, что Азербайджан не допустит создание второго армянского государства на своей территории. Так что никаких обещаний по проведению референдума о независимости никто, никому и никогда не давал.

Разговор мог идти лишь о будущем статусе автономии армянского населения Карабахского региона в составе Азербайджана.

Далее, обвиняя Азербайджан в срыве Казанской встречи, С.Саргсян умалчивает о том, что армянская сторона в последний момент отказалась от предварительных договоренностей по освобождению 5 районов и предложила вывести армянские вооруженные силы лишь с части оккупированных Агдамского и Физулинского районов, при условии их полной демилитаризации.

То есть выдвинула требования, при которых армянские вооруженные силы оставались бы на своих местах, а азербайджанская армия не могла бы переместиться на новые позиции в освобождаемых районах.

Естественно, такие жульнические действия С. Саргсяна и компании не могли быть приняты азербайджанской стороной, которая категорически отказалась обсуждать данный вариант и покинула встречу в Казани.

Желая показать, что 10 лет назад он руководил "сильной" Арменией, которую якобы боялся Азербайджан, Серж Азатович в очередной раз врет.

Для сравнения:

цена на нефть составляла почти $110 за баррель;

оборонный бюджет Азербайджана в то время был в 2 раза больше всего бюджета Армении.

Азербайджанская армия была вооружена самым современным оружием, которое Сержику и не снилось.

В своей статье С. Саргсян постоянно аппелирует на то, что мол армянская сторона всегда соглашалась с предложениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а Азербайджан постоянно отказывался или предлагал свои варианты урегулирования конфликта.

Видимо Сержик запамятовал, что речь шла о международно-признанной территории Азербайджана, а не о его собственности, которую он захватил в ходе войны, убивая и изгоняя мирных азербайджанских жителей.

Изменение Конституции Армении и президентской формы правления на парламентскую сей политический карлик обьясняет своей некой "исторической миссией" по присвоению оккупированных азербайджанских территорий.

То есть, бывший глава государства сам признаётся в том, что желал остаться у власти, чтобы присвоить территорию другого государства.

При этом Саргсян и себя не забывал. Бывшему работнику обкома НКАО принадлежит довольно много недвижимости зарубежом, включая оформленные на его брата виллы в Калифорнии. Также он является владельцем многих торговых и промышленных объектов в Армении и России, включая тот самый комбинат, оформленный как немецкая собственность, который отравляет реку Охчучай.

Не успокаиваясь, С. Саргсян в своей статье не выдержал и назвал главным виновником поражения во Второй карабахской войне армянскую власть во главе с Н. Пашиняном.

По его мнению, нынешняя власть своим максимализмом и отходом от его "взвешенной" политики на переговорах привела к тому, что Азербайджан начал боевые действия, что в конце концов закончилось полным поражением Армении.

Делая, как всегда реверансы в сторону российского руководства, Серж Азатович умалчивает о том, что именно он первым начал отходить от одностороннего сотрудничества с ОДКБ и ЕАЭС. Втихую провёл переговоры и подписал соглашение с Европейским Союзом, чем вызвал недовольство у главного союзника.

Ну и особый упор С. Саргсян сделал на события апреля 2016 года. Он заявил, что армянская сторона чуть ли не одерживала победу, продвигаясь вперед, а Азербайджан, обратившись к России, попросил остановить это продвижение и Армения уважила просьбу своего союзника.

То, что эта откровенная ложь С. Саргсяна направлена на местную аудиторию сразу же понятно. Для неискушенного рядового армянского обывателя, который развесив уши может поверить армянскому барону Мюнхгаузену, следует разъяснить следующее.

В ходе апрельских боев, после взятия азербайджанской армией стратегической высоты Леле Тепе в оккупированном тогда Джебраильском районе, перед вооруженными силами Азербайджана открылся стратегический простор для развития успешного наступления.

Руководство армянской армии понимало, что продвижение азербайджанской армии приведет к полному разгрому армянских вооруженных сил в этом районе.

Поэтому Сержик запросил прекращение огня через российскую сторону, обещая в течении двух недель освободить без боя и без всяких условий 5 азербайджанских оккупированных районов и начать предметные переговоры по завершению конфликта на условиях, которые устраивали бы азербайджанскую сторону.

Именно поэтому азербайджанская армия остановилась, чтобы дипломатическим путём и без потерь завершить начатый процесс.

Однако С. Саргсян обманул как главного посредника-Россию, которой давал гарантии выполнения обещания, так и Азербайджан, который уважил российскую просьбу, остановив боевые действия, чтобы помешать свержению правительства в Ереване прозападными силами (как преподносил это тогда российским партнёрам автор статьи).

Таким образом, все "фантастическое" творчество Сержика Саргсяна- это полная профанация и образец некомпетентности, направленное на спасение утопающего бывшего боевика и президента, которому после этой статьи явно грозят стальные клещи Никол Воваевича.

Ознакомившись с творчеством своего предшественника, который обещал после революции 2018 года молчать в тряпочку, в обмен на гарантии неприкосновенности для себя и членов своей семьи, Н. Пашиняну явно придётся дать урок клятвопреступнику и неисправимому лгуну, который дестабилизирует обстановку в стране.

С. Саргсян своей статьей ещё раз подтвердил то, что вся политика и переговоры, проводимые Азербайджаном, были направлены на мирное справедливое решение конфликта и всегда строились на главных принципах: территориальная целостность и нерушимость границ Государства.

С. Саргсян, пытаясь в своей статье сфальсифицировать историю, сам того не понимая, ещё раз подтвердил тот факт, что непоколебимая позиция Президента Ильхама Алиева в отношении мирного решения конфликта оставалась твёрдой и неизменной, не смотря ни на какие давления со стороны влиятельных зарубежных сил, что в конце концов и оказалось залогом будущей Победы во Второй карабахской войне.

Пярвин Мирзазаде