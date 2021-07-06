Посольство Армении затравило писателя Захара Прилепина за правду о войне в Карабахе

В России знают и уже привыкли к тому, что любое нелицеприятное высказывание в адрес армян встречает жесткое сопротивление со всех армянских инстанций - и со стороны посольства, и со стороны диаспоры, и со стороны функционеров, находящихся на содержании армянского лобби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, на этот раз в фокус армянского внимания попал писатель Захар Прилепин, известный смелостью взглядов и убежденностью в своей патриотической позиции.

Захар Прилепин написал следующее: "Смотрю вот на Армению (которую нам стеснительно не показывают по телику...), и вспоминаю коллективный крик российских армян в дни недавней войны: "Путин, введи войска, иначе это будет неслыханное, невиданное предательство, которое тебе никогда не простит армянский народ!" Короче. Товарищ Путин. Низкий тебе поклон за то, что ты не ввёл войска, когда и куда просили. Народ Армении желает жить в американском посольстве. Жить он будет со временем в Турции, но желать ему не запретишь. Ни одна жизнь русского солдата не должна быть на это истрачена. Каждый выбирает по себе. Господь щедр".

Фактически, писатель поблагодарил президента своей страны за то, что он не послал российских солдат умирать за неблагодарных армян. Вполне здоровая позиция. В конце концов, писатель имеет право на свое мнение, тем более что никого своим высказыванием не оскорбил.

Однако армянское посольство в Москве во главе с послом Тоганяном страшно возмутилось и решило выступить с бравурным ответом писателю.

В распространенном на страничке армянского посольства в Facebook заявлении отмечается:

"Удивлены знаниями Захара Прилепина "о пристрастиях армян в выборе места для своего проживания". Тысячелетиями Армения отстаивала своё право на существование, и немало трагических страниц, когда она оказывалась в окружении вражеской среды, полагаясь только на свои силы. Единственное о чем мечтает наш народ - это жить на своей исторической Родине. Как бы не случилось так, чтобы мифическое предсказание автора оказалось в обозримом будущем реальностью для него самого...".

Тут буквально каждый посольский перл требует отдельной интерпретации:

- Как могла Армения "тысячелетиями "отстаивать свое право на существование, когда такое государство появилось на карте мира только в начале 20 века, да и то на чужих территориях. Хаи всегда были рассеяны по всему миру, у них не было своей государственности, а "великая Армения" - это продукт армянских мифотворцев. Да и сегодня, следуя генетической традиции, они стремятся жить везде, кроме своей Армении;

- "Армения оказывалась в окружении вражеской среды, полагаясь только на свои силы"? Во-первых, вражескую среду армяне сами себе везде создают, потому что всегда зарятся на чужое. А во-вторых, не стыдно вам, армяне, лгать, что вы всегда полагаетесь на свои силы? Откуда у вас "свои силы"? За всю столетнюю историю своего государства, которое вы тоже получили благодаря России, Россия вас опекала, кормила и защищала. Но вы всегда платите в ответ неблагодарностью. И туркам, где до сих пор проживает большая армянская диаспора, и азербайджанцам, у которых вы пытались оторвать Карабах, и грузинам, у которых вы хотите отжать Самцхе Джавахети вслед за Абхазией, да и у России, у которой вы фактически отпилили Краснодарский край. Надоело!

- "Единственное о чем мечтает наш народ - это жить на своей исторической Родине" - это еще одно странное заявление от армянского посольства. Интересно, а где "историческая Родина армян"? Если Армения, то кто вам мешает там жить? Но ведь армянский народ не о том мечтает! Армяне отнюдь не мечтают жить в Армении, а как раз наоборот. Они не только мечтают, но и живут в самых благодатных краях мира: в Краснодарском крае РФ, оккупировали Сочи, Краснодар, Армавир, Ростов, Анапу, Ставрополь! Заселили Лос-Анджелес и Марсель, и так по всему миру! Или может быть под своей "исторической родиной" армянское посольство подразумевает "великую Армению" от моря и до моря, то есть на наших с вами землях? Но тогда извините. Ваш мифический проект провалился.

Так что, оставьте в покое писателя Захара Прилепина! Он - патриот России, а не Армении, и поддерживает своего Президента, который принял правильное решение в интересах своей страны и своего народа. С какой стати мы должны были воевать за неблагодарных и неверных армян? Армения - это другое государство, с чуждыми нам интересами. А то возомнили себя наполеонами за широкой спиной России!

Пусть армянское посольство в России лучше мониторит шовинистические высказывания Габрелянова, Багдасарова и Симоньян, и откроет нам информацию о тайных сделках армянских олигархов, отправлявших оружие в зону чужого конфликта.