Армения: Неделя исчезнувших иллюзий

Прошедшая неделя ещё раз показала, что все надежды и иллюзии армянской стороны рассеиваются с каждым днем.



Попытки вовлечь третьи стороны в затухший конфликт в своих целях полностью провалились. Желание армянских властей использовать ОДКБ, как инструмент давления на Азербайджан в вопросах решения пограничных споров, оказалось полностью несостоятельным.



Механизм договора ОДКБ о коллективной безопасности не может быть задействован в данном случае, потому что речь идёт чисто о пограничном споре ввиду того, что азербайджано-армянская граница не делимитирована.



Это ещё раз подтвердил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Этим он вызвал большое неудовлетворение у армянских официальных лиц, которые уже долгое время обманывали свой народ обещаниями, что вот-вот ОДКБ вмешается в ситуацию и отправит войска на защиту армянских территориальных притязаний.



Своим заявлением С. Зась окончательно поставил точку в вопросе о липовой агрессии, которую официальный Ереван раздувал последнее время. ОДКБ дало понять Армении, что нужно договариваться с Азербайджаном по пограничным вопросам, а не лить "крокодиловы слёзы" и взывать о помощи.



То есть надо сесть за стол переговоров, начать процесс делимитации и демаркации границы, которая не была проведена в своё время, по причине армянской оккупации азербайджанских территорий.



Теперь же после фактического окончания конфликта, настало время для проведения этого процесса, который должен завершиться подписанием соответствующего мирного соглашения. В этом соглашении стороны должны признать территориальную целостность и международно признанные границы друг друга, что наконец приведёт к окончательному установлению мира в регионе.



Такая ситуация естественно не устраивает армянскую сторону, которая надеялась на военное вмешательство ОДКБ, в целях сохранения незаконно занятых приграничных азербайджанских территорий и захваченных эксклавов в Казахском районе и Нахичеванской Автономной Республике.



Кроме того, армянские политики понимают, что в случае согласия на проведение этого процесса, Армения будет вынуждена полностью признать территориальную целостность Азербайджана, в том числе и принадлежность Карабахского региона.



Все попытки Армении уйти от этого ничего хорошего ей не сулит, если учесть, что и заинтересованные страны, и международные организации не только выступают в поддержку проведения этого процесса, но и неоднократно заявляли о том, что готовы оказать необходимое посредничество в этом вопросе.



Даже те страны, которые вначале поддались на армянскую удочку и не разобравшись в ситуации сделали довольно односторонние проармянские заявления наконец поняли, что причина приграничных конфликтов в том, что граница между двумя странами не определена, поэтому всяческие комментарии просто не уместны.



Таким образом, расчёт политиков в Ереване на вмешательство союзников и "друзей" оказался очередной иллюзией.



Продолжая свою провалившуюся "минную дипломатию", официальный Ереван был вынужден передать Азербайджану карты минных полей в освобожденных Зангеланском и Физулинском районах. Взамен азербайджанская сторона, в качестве жеста доброй воли, передала 15 армянских военнослужащих, задержанных после 10 ноября 2020 года на территории Азербайджана с оружием в руках.



На этот раз посредником выступила российская сторона, усилиями которой удалось заставить армянскую сторону отдать карты минных полей и этим способствовать освобождению задержанных.



Армения продолжает упорствовать в вопросе передачи карты минных полей Азербайджану, которые были установлены в целях не допущения возвращения беженцев и восстановления освобождённых территорий.



Такая политика армянской стороны не способствует решению судьбы задержанных армянских военнослужащих, пребывание которых в заключении в Азербайджане есть результат недальновидной, провокационной политики собственно властей Армении.23:46

Так что решение судьбы задержанных напрямую зависит от того, насколько скоро будут переданы карты минных полей, на которых продолжают гибнуть мирные азербайджанские граждане и военнослужащие.



Внеочередные парламентские выборы в Армении закончились победой партии "Гражданский договор", во главе с Н. Пашиняном.



Несмотря на это, оппозиционные блоки "Армения" (во главе со вторым президентом Р. Кочаряном) и "Честь имею" (во главе с третьим президентом С. Саргсяном) продолжают дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране, оспаривая результаты выборов, которые явно не в их пользу.



Эти блоки обратились в Конституционный суд Армении с просьбой признать выборы незаконными.



Вопрос будет рассматриваться 9 июля, однако уже определенно ясно, что решение суда будет не в пользу оппозиции.



У армянской оппозиции, в лице проигравшего "карабахского клана" есть два пути: согласиться с итогами выборов и пойти в Парламент;

или отказаться от мандатов и остаться в стороне, так как у партии Н. Пашиняна достаточно голосов на формирование конституционного большинства.



Наверняка бывшие президенты осознают, что широкой поддержки у народа им добиться не удалось, да и всем надоели их реваншистские фантастические призывы к сопротивлению до победного конца, переписанные с геббельсовской пропаганды мая 1945 года.



Проигравшие оппозиционеры просто играют плохой спектакль, который призван показать, что мы не сдаёмся.



А в реалии пойдут в парламент, обеспечив себе иммунитет и прикрытие от судебного преследования на случай, если Никол Воваевич начнёт претворять свой план перехода от бархатной революции к стальной.



А беспокоиться Роберту Седраковичу есть о чём. Ведь его уголовное дело до конца не закрыто, и в отличии от Сержа Азадовича, который негласно получил гарантии неприкосновенности от нынешних властей за отказ от сопротивления в 2018 году, он не имеет.



Видимо в ближайшие дни вся эта бездарная буффонада и кривляние окончится и парламент нового созыва начнёт свою работу.



В очередной раз потерпели провал попытки армянской стороны использовать европейские структуры против Азербайджана.



Европейский суд по правам человека в Страсбурге отверг жалобы Армении по поводу захваченных террористов ввиду того, что это обращение не имеет никакой судебной перспективы и все факты подтверждающие правомочность задержания и судебного преследования этих лиц со стороны Азербайджанского правосудия налицо.



Это решение вызвало очередное недовольство армянских властей, которые привыкли считать, что все в мире им обязаны, а европейские структуры у них в кармане.



К сожалению нужно отметить, что мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по окончательному мирному урегулированию отношений между двумя странами, не находят никакого положительного ответа со стороны армянских официальных лиц.



Наоборот, ряд представителей Армении в своих выступлениях занимают агрессивную неконструктивную позицию, пытаясь увязать вопросы делимитации границ, мирного договора с вопросом некоего статуса "арцаха", который уже окончательно сгнил на свалке истории.



Некий Рубен Рубинян, который выдаёт себя за великого "дипломата" современности, а в настоящее время является председателем комиссии по иностранным делам парламента и видным деятелем правящей партии, в очередной раз отверг азербайджанские мирные инициативы, заявив, что никакого мирного договора не может быть, пока не решена проблема какого-то неизвестного мировой геополитики "арцаха" .



То что этот непризнанный "гений" армянской дипломатии проучился несколько лет за границей и проработал почти полгода заместителем Министра Иностранных дел и болтает далекие от сложившихся реалий вещи ещё раз доказывает, что увы армянский политический истеблишмент продолжает жить в мире иллюзий и фантазий.



Не отстают от него и представители сепаратистов, у которых поехала крыша от экстремальной жары, которая пришла в регион.23:46

Один из них давид Бабаян, который называет себя министром иностранных дел несуществующего образования, но больше похож на известное животное, название которого в определенных кругах не принято упоминать в силу оскорбительности, постоянно выступает с какими-то, только ему понятными заявлениями, в которых смешаны ложь и безумие.



Этот бородатый к... не только отвергает азербайджанские мирные инициативы, но и разносит такую дезинформацию, которая вводит в заблуждение простых армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.



Скорее всего он окончательно потерял голову, наблюдая за концертом на Джидыр Дюзю и салютом в Шуше, которые в очередной раз стали свидетельством полной победы Азербайджана.



Подводя итоги прошедшей недели в Армении можно сделать вывод, что все потуги официального Еревана попытаться увильнуть от выполнения пунктов трёхсторонних Заявлений потерпели полное фиаско.



Полный провал потерпела также битая карта армянской "минной дипломатии".



Манипулируя международным гуманитарным правом, армянские власти сами же попали в свою ловушку.



Отказ от передачи карт минных полей и есть нарушение этого права. Уже даже международные организации, традиционно симпатизирующие Армении осознали, что все визги и стоны по поводу "бедной, всеми обижаемой страны", лишь повод для вовлечения третьих стран, которые будут таскать каштаны из огня для армянских политиков.



Продолжение неконструктивной позиции Армении по отношению к предложениям по региональному экономическому сотрудничеству и достижению мирного соглашения, выдвинутым Азербайджаном и Турцией и поддержанных другими государствами региона, не дают возможность для достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Пярвин Мирзазаде