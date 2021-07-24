Открытие Зангезурского коридора является важным фактором для дальнейшего развития региона

Историческая победа Азербайджана, завоеванная в прошлом году в 44-дневной войне, создала новые экономические и политические реалии в регионе, что обусловливает значимость дальнейшего укрепления и расширения регионального сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

"Азербайджан продолжает прилагать усилия по превращению Южнокавказского региона в платформу сотрудничества. С этой точки зрения открытие Зангезурского коридора - важный фактор для дальнейшего развития региона, и чем быстрее Армения поймет это, тем скорее она сможет извлечь из этого пользу", - отметил он.

Депутат добавил, что Азербайджан осуществляет работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также на основании новых реалий одновременно продолжает усилия по углублению регионального сотрудничества, и все поставленные цели будут достигнуты. "В интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Дашкесан 22 июля глава государства заявил, что мы и во время войны и в поствоенный период добились и добиваемся желаемого".

В этом контексте Искендеров также коснулся вопросов, которые обсуждались во время недавнего рабочего визита Президента Азербайджана в Россию: "Как известно, в ходе визита, наряду с другими вопросами, обсуждались вопросы, связанные с сохранением регионального мира и безопасности, расширения экономического сотрудничества. Считаю, что на фоне этих процессов власть Армении наконец должна сделать правильный вывод и принять правильное решение. То есть в Ереване должны понять, что Зангезурский коридор обязательно откроется. Поэтому Армения должна отказаться от неуместных и неприемлемых шагов и заявлений во избежание прежних ошибок".