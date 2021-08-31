Армения: Все дороги ведут в ... Азербайджан

Как бы не выкаблучивалась армянская сторона, представляя себя этаким "независимым", ни от кого и ни от чего зависящим государством, последние события на границе с Азербайджаном ещё раз доказали, что Армения полностью зависит от наличия открытых транспортных коммуникаций, которые проходят в большинстве своём, через территорию Азербайджана, а также Грузии.

Долгое время (почти 30 лет), пока Армения оккупировала азербайджанские территории, транспортное наземное сообщение между Арменией и остальным миром в основном осуществлялось через Грузию и Иран.

Отсутствие транзитного железнодорожного сообщения через Азербайджан, в силу оккупации и войны, а также того, что железная дорога через Грузию в Россию закрыта по причине конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, привели к тому, что единственным направлением для Южно-Кавказской Железной дороги (бывшая часть советской Закавказской железной дороги, которая проходила по территории Армении и которая находится под управлением РЖД) стало движение грузов и пассажиров в порты Грузии на Чёрном море.

Совершив агрессию против Азербайджана и оккупировав территории, Армения сама себя поставила в состоянии блокады, лишившись сухопутного сообщения с Россией через Азербайджан, а с Европой через Турцию, которая в ответ на агрессию против братского Азербайджана запретила транзитное движение через свою территорию в Армению.

Таким образом, на момент начала Второй Карабахской Войны, у Армении было два возможных транспортных коридора: через Грузию в Россию (движение автотранспорта через КПП Верхний Ларс по Военно-Грузинской Дороге) и железной дороге в порты Чёрного моря. Второй путь только автотранспортом через Иран, в порты Каспийского моря и Персидского залива.

Оба маршрута автотранспорта проходят по дорогам со сложным горным рельефом и зависящим от погодных условий.

Попытки строительства новой автомобильной и железной дороги по маршруту Север- Юг из Армении в Иран провалились, из-за отсутствия финансирования и санкций США, введённых против Ирана.

Что касается автомобильной дороги через Грузию, которая оставалась единственным сухопутным путём в Россию, то движение по ней зависит не только от погоды, но и от российско-грузинских отношений, которые, как известно, находятся в состоянии "холодной" войны.

Победа Азербайджана во второй Карабахской Войне и практическое завершение конфликта, создали в регионе Южного Кавказа новые геополитические реалии, которые могут открыть ранее закрытые транспортные коридоры при условии того, что Армения будет следовать пунктам трёхсторонних Заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

К сожалению, поведение армянской стороны свидетельствует об обратном. Несмотря на то, что Азербайджан практически сразу после окончания боевых действий, приступил с строительству железной и автомобильной дороги по направлению к границе (через освобожденные территории в Восточном Зангезуре), армянская сторона ничего не предпринимает в этом направлении, а наоборот, постоянно делает заявления, в которых отнекивается от этого направления, вводя в заблуждение как собственный народ, так и международное сообщество.

Во времена СССР, Армения имела железнодорожное сообщение с остальной частью Союза через Грузию (которое проходило через Абхазию), через Азербайджан, которое проходило по двум маршрутам (через Газахский район Азербайджана и через Мегри), где железная дорога шла из Азербайджана через Армению в Нахичеванскую Автономную Республику (НАР), от которого была ветка в Иран через Джульфу и ветка на Ереван.

Участок железной дороги (около 40 км), который проходил через Армению, принадлежал азербайджанской железной дороге, которая не входила в состав Закавказской железной дороги, в которую были объеденены железнодорожная сеть Армянской ССР и Грузинской ССР.

Именно этот путь был наиболее экономически выгодным и загруженным, так как через него осуществлялось также международное пассажирское и грузовое сообщение с Ираном, в частности с иранскими портами Персидского Залива.

После захвата Зангеланского района в 1993 году, армянские оккупанты полностью разрушили железнодорожный путь, практически стерев с лица земли всю инфраструктуру.

Азербайджан заново строит эту дорогу, которая проходит по сложному рельефу местности. Значение этой дороги заключается в том, что она входит в состав Зангезурского коридора.

Эта дорога не только позволит установить устойчивое железнодорожное сообщение Армении с Россией- главным экономическим партнёром, но и стать частью коридора из Европы к Персидскому заливу, удешевив и ускорив транспортировку грузов.

Наряду с этим, Азербайджан и Турция планируют построить железную дорогу из Турции в Нахчыван, которая позволит создать новый железнодорожный путь в Европу.

Армянская сторона часто пытается преподнести этот коридор, как выгодный проект только для Азербайджана и Турции, вводя в заблуждении армянский народ и умалчивая о том, что у Азербайджана есть альтернативные пути сообщения как с друг другом, так и с Нахчываном.

У Азербайджана есть автомобильное сообщение с Нахчываном через Иран, а также через Турцию. Кроме того, построена железная дорога Баку - Тбилиси- Карс, через которое осуществляется железнодорожное сообщение с Турцией.

Восстановление железнодорожного сообщения по Зангезурскому коридору более важно для Армении, которая лишена устойчивого железнодорожного сообщения с остальным миром. Наряду с этим, попытки армянской стороны добиться открытия железнодорожного сообщения через Газахский район, напрямую зависит от деоккупации 7 приграничных азербайджанских эксклавов, которые продолжают оставаться под армянской оккупацией и от того, насколько скоро армянская сторона начнет предпринимать реальные шаги по исполнению взятых на себя обязательств по открытию Зангезурского коридора.

Зангезурский коридор- это транспортный коридор из Европы в Азию, проходящий по основной территории Азербайджана в Нахчыван, а оттуда в Иран и Турцию, через территорию Армении.

Зангезурский коридор позволит осуществлять автомобильное, железнодорожное, энергетическое и телекоммуникационное сообщение, которое будет выгодно всем странам региона, включая Армению и даст возможность для открытия новых транспортных коридоров как в Европу, так и в Азию, с выходом в перспективе на порты Индийского, Атлантического и Тихого океанов.

Конечно этот коридор, включающий железную и автомобильную дороги, нужен и Азербайджану, для установления более надежного и удобного сообщения с Нахчываном, Турцией и Ираном. Но учитывая наличие альтернативных маршрутов, все выдумки ереванских политиканов о том, что это выгодно лишь азербайджанской стороне, рассыпаются в пух и прах.

Учитывая тот факт, что Армения получила право пользования Лачинским коридором, такое отношение руководства этой страны ставит под вопрос функционирование Лачинского коридора, так как если армянская сторона будет продолжат торпедировать усилия по открытию Зангезурского коридора, то наверняка Азербайджан предпримет ответные меры, используя свои суверенные права по закрытию этого коридора, согласие на который был жестом доброй воли Азербайджана, в качестве временной меры до момента интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Так что, армянскому руководству пора реально оценить и определиться со своими словами и действиями, которые наносят реальный ущерб как Армении, так и интересам своего главного союзника-России, которая заинтересована в скорейшем открытии этого коридора, что позволит установить сухопутное сообщение с Арменией и направить грузопотоки из Персидского залива в Европу по наиболее дешевому и удобному маршруту.

Что же касается истерики, которую подняла армянская сторона в отношении того, что Азербайджан воспользовался своим законным правом и блокировал движение автотранспорта по дороге Горис-Гафан, частично проходящая по азербайджанской территории, то прежде всего следует отметить, что армянская сторона продолжает рассматривать добрую волю азербайджанской стороны как "обязательство".

В действительности, в советское время некоторые автодороги в Закавказье были построены, исходя из менее сложного рельефа местности и стоимости.

Дороги, которые шли от армяно-иранской границы в Ереван, были проложены через территорию Азербайджана, исходя из этого принципа. Во времена Советского Союза, на советско-иранской границе в Закавказье существовало два пункта пропуска для транспортного сообщения: Астара и Джульфа, которые находились на территории Азербайджана.

После распада СССР, Армения оккупировало более 20% территории Азербайджана, в том числе территории, через которые проходили автодороги на Ереван, затем продлив их к армяно-иранской границе, открыла пункт пропуска.

Намереваясь навечно сохранить оккупацию, армянская сторона модернизировала эти дороги, при этом не строя никаких альтернативных дорог, которые проходили бы только по армянской территории.

После поражения во Второй Карабахской Войне, территория Губадлинского района, по которой и проходили эти дороги, перешли под контроль азербайджанской армии. Учитывая тот факт, что автомобильное сообщение между рядом населенных пунктов Армении, а также автомобильное движение от иранской границы проходило только по этим дорогам, азербайджанские военнослужащие временно не препятствовали движению автотранспорта по этим дорогам.

Однако армянская сторона восприняла этот гуманный шаг совсем по другому. Пытаясь предъявить очередные территориальные претензии, армянская сторона мотивирует это тем, что это мол единственные дороги для автомобильного движения и должны быть полностью переданы Армении, исходя из неких "гуманных" соображений.

Кроме того, были попытки использовать эти дороги для движения автотранспорта из Ирана на территорию Карабахского региона Азербайджана, которую временно контролируют российские миротворцы, что противоречило достигнутым договоренностям.

Армянская сторона часто меняла иранские номера на грузовиках на липовые армянские, что не осталось незамеченным азербайджанской стороной, которая официально выразила своё недовольство иранской стороне и потребовала немедленно это прекратить.

Постоянно устраивая провокации в этом районе, армянская сторона старается добиться передачи этой территории, пытаясь сыграть на жалости международных посредников. Эта старая тактика ереванских политтехнологов на этот раз дала сбой, так как Азербайджан на жалость больше не возьмёшь.

Все завывания нового армянского "Бисмарка", омбудсмена Армана Татояна- это лишь скрип зубами от собственного бессилия, так как силёнок давно уж нет, а зарубежные покровители надавить на сильный и независимый Азербайджан не могут, остаётся только плакать по ушедшим в прошлое дням.

В советское время автомобильные дороги строились по решению союзного центра, особенно в приграничных районах, исходя из оборонных нужд страны, не учитывая административные границы союзных республик.

Долгое время автомобильное сообщение из основной части Азербайджана с Нахчываном осуществлялось по маршруту через Газахский район- озеро Гойча (Севан) - Ереван - Нахчыван. Лишь после прихода к власти в Азербайджане в 1969 году Гейдара Алиева, началось строительство автомобильной дороги в Нахчыван вдоль границы через Гафан, не смотря на сопротивление союзных и армянских властей, которые мотивировали это близостью этой дороги к советско- иранской границе.

Благодаря усилиям Первого Секретаря ЦК КП Азербайджана Гейдара Алиева, удалось построить асфальтированную автомобильную дорогу, которая не только сократила время в пути для жителей Нахичевани, но и позволила значительно сократить расходы на транспортировку грузов в Нахичевань и обратно.

До этого, все автомобильное сообщение проходило по более длинному и менее выгодному маршруту через Газах.

Начавшийся в 1988 году конфликт нарушил это сообщение. НАР оказалась практически в полной блокаде, вплоть до открытия автомобильного сообщения с Ираном и Турцией в 1992 году, опять же после избрания Председателем Верховного Меджлиса НАР (Парламент) Гейдара Алиева, которому удалось частично вывести автономную республику из блокады.

Именно в 70-80 гг., благодаря настойчивости и историческому предвидению Общенационального Лидера Гейдара Алиева, удалось построить автомобильную дорогу, которая фактически контролировалась пограничными войсками КГБ СССР (из-за того, что проходила по закрытой зоне), позволила беспрепятственно снабжать НАР, не смотря на препятствия, чинимые некоторыми органами Армянской ССР.

Ведь не секрет, что армянские националисты всех мастей всегда пытались заполучить Нахчыван, мотивируя это тем, что это "древняя армянская территория" и делали все для этого, используя как национал-коммунистов в Ереване, так и влиятельных покровителей в Москве.

Исходя из всего вышеперечисленного можно прийти к выводу, что как бы не сопротивлялось армянское руководство, во главе со "стальным" Н. Пашиняном, все дороги в Армению ведут через Азербайджан, другого пути нет и найти невозможно.

Позиция Турции, которая четко и конкретно увязывает вопрос открытия границы с Арменией с вопросом вывода остатков армянских оккупационных войск с азербайджанской территории и достижения мирного соглашения с Азербайджаном, является тому ярким примером.

Президент Турции Р. Эрдоган неоднократно призывал и призывает армянское руководство отказаться от экспансионистских стремлений и признать территориальную целостность Азербайджана и Турции, как главное условие нормализации двусторонних отношений.

Сухопутное сообщение через Иран также зависит от дорог, проходящих через Азербайджан, а также сложного рельефа местности и санкций США.

Как бы армянское руководство не стремилось добиться открытия этих транспортных альтернативных коридоров, как всегда, упирается в вопрос неурегулированности отношений с Азербайджаном, что делает достижение мирного соглашения на принципах уважения территориальной целостности и проведения делимитации границ жизненно необходимым для Армении.

Инициативы Президента Ильхама Алиева по достижению мирного соглашения, есть единственный путь решения проблем политического и экономического развития Армении, ведь без открытия транспортных коридоров, оно не возможно.

Так что все дороги, о которых мечтает и говорит Н. Пашинян зависят от того, насколько армянское руководство готово отказаться от мифических амбиций и признать существующие реалии.

Попытки надавить на Турцию через своих друзей на Западе полностью провалились. Открытие этих транспортных коридоров необходимы как союзникам по ОДКБ и ЕАЭС, так и всем странам региона, поэтому все увиливания и проволочки, которые используют лидеры Армении, вредят отношениям с ними, создавая напряженность и недовольство.

Ведь уже всем ясно, что без установления нормальных отношений с Азербайджаном, будущее Армении остаётся туманным, а страну и армянский народ ждут катаклизмы, которые могут быть просто катастрофическими.

Пярвин Мирзазаде