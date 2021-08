Армянские порталы и попытки выдать желаемое за действительное

28 августа 2021 года ряд армянских источников распространили информацию о поздравительном письме Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес главы МИД Армении Арарата Мирзояна (по случаю его назначения на этот пост). При этом портал armeniasputnik.am зафиксировал подтверждение Ж. Боррелем готовности ЕС способствовать, в том числе, "долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе"(1).

В свою очередь, новость о письме Ж. Борреля сайт armenpress.am озаглавил следующим образом: "ЕС подтверждает готовность содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта НК. Боррель".

Однако, что очень интересно, в приводимом тем же порталом armenpress.am письме еврочиновника главе внешнеполитического ведомства Армении (на английском и русском языках) понятие "Нагорный Карабах" вообще не употребляется. В преломлении к рассматриваемому аспекту в поздравлении фиксируется лишь подтверждение Ж. Боррелем готовности ЕС "после прошлогодних боевых действий" внести "свой вклад во всеобъемлющее урегулирование", в частности, через спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и, "где это возможно, поддержать меры по постконфликтному восстановлению и укреплению доверия". "В этом контексте, - подчеркивается в письме, - мы продолжаем поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ. Кроме того, мы готовы оказать помощь в делимитации границ"(2, 3).

Вот спрашивается, где здесь говорится о Нагорном Карабахе? Да и почему в письме министру иностранных дел Армении речь должна ставиться о территории Азербайджана.

Может, армянским ресурсам пришло уже время перестать вводить в заблуждение общественность, в том числе армянскую, о том, что в действительности происходит в регионе и вокруг?

1.ЕС готов оказать помощь в деле делимитации границы Армении и Азербайджана - Боррель

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210828/28813012/ES-gotov-okazat-pomosch-v-dele-delimitatsii-granitsy-Armenii-i-Azerbaydzhana--Borrel.html

2.EU reiterates readiness to contribute to durable and comprehensive settlement of NK conflict - Josep Borrell

https://armenpress.am/eng/amp/1061842?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_cNQXCCVG_tOmRIHPYTVIyDppmEcQqrijM2H68yWuTj0-1630172794-0-gqNtZGzNArujcnBszQal

3.ЕС подтверждает готовность содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта НК. Боррель

https://armenpress.am/rus/amp/1061842