Армения не конкурент Азербайджану в военной сфере

До начала освободительной Отечественной 44-дневной войны министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян постоянно хвастал армянским ВПК и утверждал, что в стране производятся современные БПЛА, превосходящие имеющиеся в азербайджанкой армии.

Многие, наверное, не знают, что незадолго до войны, в июле прошлого года в Ереване в Военно-авиационном институте имени маршала Ханперянца была организована выставка якобы азербайджанских беспилотников, якобы сбитых армянскими силами ПВО или перехваченных с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как выяснилось позднее, экспонаты выставки были по традиции фальшивыми, среди них даже обнаружился американский беспилотник, сбитый в 2014 году аж в Афганистане... Но армянская сторона утверждала, что все аппараты были поражены современными и крутыми во всех отношениях средствами ПВО вооруженных сил Армении. Более того, беспилотники, как сообщали СМИ со ссылкой на главу института, изучаются армянскими специалистами, и результаты исследований говорят о том, что БПЛА армянского производства ничем не хуже своих израильских конкурентов. Вот так вот.

В свете событий осени 2020 года и поражения армянской армии, в котором огромную роль сыграли беспилотные летательные аппараты, находящиеся на вооружении ВС Азербайджана, лепет армянских специалистов и военных звучит очень забавно.

В прежние годы армянская сторона любила прихвастнуть своим военно-промышленным комплексом, на деле оказавшимся пустым звуком. Армянские официалы и военные круги утверждали, что ВПК Армении более независим и эффективен, чем азербайджанский. "Основанный на традициях" (?) армянский ВПК, говорили армянам из Минобороны, демонстрирует свою эффективность, и потому те могут спать спокойно, так как враг, мол, знает об этих преимуществах и боится.

Однако даже при беглом взгляде на производимую продукцию было ясно, что вся мнимая мощь армянского ВПК сводится фактически к модернизации имеющегося на вооружении ВС оружия иностранного производства. Модернизированные зарубежные аналоги армяне годами выставляли на международных оружейных выставках, выдавая за плод своего интеллектуального труда. Например, беспилотники "Базе", "Крунк", Х-55 и другие. Тот же X-55, якобы созданный Военно-авиационным институтом имени маршала Ханперянца, подозрительно напомнил экспертам российский разведывательный БЛА "Птеро", полученный Арменией в 2012 году.

В целом, армянскому ВПК похвастать нечем. За последние годы "основанный на традициях" военно-промышленный комплекс Армении не смог представить чего-то более-менее заслужившего внимание на международных оружейных выставках.

44-дневная война показала полную несостоятельность армянской политической, идеологической систем, армии и ВПК. А по большому счету - и несостоятельность самого армянского государственного проекта. Однако вместо того, чтобы сделать должные выводы из этой катастрофы, в Армении стали искать причины случившегося совсем не там. Сегодня в этой стране бросили все силы на производство беспилотников, не имея на то ни средств, ни интеллектуальных возможностей. Все тот же Акоп Аршакян сообщил о целой программе в этой области. А министр обороны Аршак Карапетян заявил в Москве, что "мы как нация должны уметь производить собственное оружие".

Последнее утверждение довольно спорно, потому что у армян как нации есть множество других жизненно важных задач, которые они должны решить, чтобы спасти свою государственность от себя самих. Производство же вооружений - это дело серьезных, состоятельных и сильных стран. Даже если говорить о модернизации и совместном производстве, это все равно требует больших вложений и соответствующих производственных мощностей.

Надежды на собственный военно-промышленный комплекс Армения возлагать не должна, заявил журналистам военный обозреватель Давид Арутюнов. Эксперт считает, что производство вооружения, способного повлиять на баланс сил в регионе, Армении не по зубам. При отсутствии средств, людских ресурсов, промышленности, о каком тяжелом вооружении или ударных беспилотниках может идти речь? Охлаждая горячие головы в вопросе производства БПЛА, эксперт указал, что речь может идти о несложных системах, так как сложные и передовые БПЛА производят всего 3-4 страны и их создание не такое простое дело, как может показаться. Производство таких аппаратов, по его мнению, сопоставимо с производством самолетов. Армения способна производить самолеты?

Военный обозреватель фактически признал, что существующий в Армении ВПК ни на что не годен. А ведь еще два года назад в этой стране всерьез говорили о конкурентоспособности своих дронов и целились на международный рынок. Думается, сегодня вопрос экспорта армянских беспилотников окончательно снят с повестки, хотя бы потому что 44-дневная война показала, кто есть кто на оружейном рынке. Победоносный марш азербайджанской армии стал лучшей рекламой для высококачественной и высокоэффективной турецкой и израильской продукции. Весь мир увидел, что может турецкое и израильское оружие в реальном бою. Не только армянский ВПК, но и многие другие производители оружия всю войну нервно курили в стороне.

Много лет пропагандисты и политики кормили армян сказками о неких секретных разработках, особых армянских видах вооружений, делали загадочные лица, говоря о возможностях армии. Как выяснилось, молчали они не потому, что скрывали военную тайну, а потому, что им просто нечего было сказать. Сегодня все прояснилось - эффективные передовые виды вооружений, такие, чтобы хоть что-то противопоставить арсеналу Азербайджана, Армении придется экспортировать. Это неизбежно. А это сотни миллионов долларов, миллиарды. И речь идет не только о дронах, речь идет о всех видах вооружений, участвующих в формировании военного баланса. Какой-нибудь автомат "Ваган" не способен изменить ситуацию. Да, Россия делает многое для вооружения Армении, но, как показала все та же 44-дневная война, в мире есть производители, продукция которых намного эффективнее. Мы уже не говорим о профессионализме тех, кто всеми этими чудесами военной техники управлял.

Одним словом, для того, чтобы сравняться в военной силе с Азербайджаном, Армении придется опустошить бюджет.

А что касается развития военно-промышленного комплекса, то Армения до этого еще не доросла. Для начала этой стране следовало бы вернуться хотя бы к советскому уровню развития своей промышленности. Промышленный комплекс без приставки "военный" сегодня нужен Армении как воздух. Страна, где нет никакого развития, где работает со времен провозглашения независимости только добывающая индустрия, и та лишь ради зарубежных контрактов, не может тратить последние копейки на ВПК. Такой стране, как Армения, ВПК вообще не нужен. Как и армия. Ей никто не грозит, ей очень повезло находиться в окружении не агрессивных соседей. Проблемы в регионе в последние двести лет создавали исключительно армяне, реализуя собственные болезненные фантазии или выполняя чужую волю.

Единственным врагом армян всегда были только их собственные мифы. Те, кто выступают сегодня за развитие ВПК, модернизацию армии и тому подобное, есть главные враги армянского народа. Который обманывают, уверяя, что единственное, чего не достает ему для счастья, это очередной отечественный беспилотник или очередная дорогостоящая, но бессмысленная импортная ракетная система. В случае новой войны все это непременно пополнит экспозицию Парка военных трофеев в Баку. А долги за покупку останутся, и платить их армянам...

Лейла Таривердиева