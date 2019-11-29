Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти дни вплотную был занят вопросами обороны и безопасности. Состоялось заседание Совета безопасности, а потом и Военно-промышленного комитета. Смысла от заседаний этих структур, как правило, бывает не много. В основном речь идет о прожектах и мечтах, участники делятся идеями и фантазиями и пытаются подвести все это под те мизерные средства, которые выделяет на их осуществление государственный бюджет.

В будущем году Армения собирается увеличить затраты на военно-промышленный комплекс на 122 процента. Правда снова по сравнению не с уходящим, а с 2018 годом. Наверное, Николу Пашиняну очень нравится красоваться на фоне того, что было до апрельского переворота и противопоставлять свои дела с делами предыдущего режима.

Министр индустрии высоких технологий Армении Акоп Аршакян заявил, что затраты на развитие военно-промышленного комплекса в 2020 году вырастут на 122 процента, достигнув отметки в 6,3 млрд. драмов. Звучит громко, но если перевести в доллары, то получится около 13 миллионов долларов, что для развития ВПК просто несерьезная сумма. Но в Армении на нее собираются сотворить настоящее чудо - реализовывать научно-исследовательские и экспериментально-конструкторские программы, производство с учетом оборонных потребностей Армении и даже выходить на внешний рынок.

Напомним, что недавно Никол Пашинян заявил о росте оборонных расходов в будущем году на 25 процентов... по сравнению с 2018 годом. По сравнению же с бюджетом этого года, показатель вырастет менее чем в 1 процент. Примечательно, что рост военного бюджета в 2019 году был достигнут вовсе не увеличением оборонных расходов, а путем включения в этот раздел российских оружейных кредитов. В следующем году роста бюджета практические нет, потому что не ожидается новых кредитов, а других источников дополнительных средств у Армении нет.

Кстати, об экспорте продукции армянского ВПК мечтает не только команда Пашиняна. Об этом начали мечтать задолго до "революции".

"Близок момент, когда Армения сможет экспортировать первое серьезное вооружение", - говорил, например, пару лет назад экс-министр обороны Виген Саркисян, тот самый автор концепции применения формулы "нация-армия" к Армении.

Что Саркисян называл серьезным оружием, так и осталось загадкой. Вряд ли когда-либо вообще Армении будут по зубам ракетные комплексы, бронетехника или что-то в этом роде. Во всяком случае, из того, что демонстрируется армянской стороной на выставках и используется на собственных военных учениях, можно назвать довольно слабые модификации снайперских винтовок, боеприпасы, модернизированный ЗРК "Оса-АК", беспилотники "Азнив", "Базе" и "Крунк 25-1-2", списанные с российского аналога, машина управления БЛА "Азнив" и "Крунк", оптико-электронные системы артиллерийской разведки 2D02 (2K02), оптико-электронная система артиллерийской разведки и управления огнём "Shumits" и лазерный дальномер LH-01M. Ну, и по мелочи - маскировочные сети, палатки, глушители и патроны. По большей же части армянский ВПК занят модернизацией устаревшей российской техники.

А экс-замминистра обороны Артак Закарян вообще пытался сравнивать возможности своей страны с военно-промышленным комплексом Азербайджана. По мнению Закаряна, "азербайджанский ВПК хоть и кажется более внушительным из-за объемов, но он находится в большей зависимости (от других стран). Хотя по числам мы и уступаем им, но это ничего не значит... основанный на традициях армянский ВПК демонстрирует свою эффективность". Вот так вот, ни больше, ни меньше.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Если исходить из самих же армянских источников, то можно говорить о том, что никаких позитивных изменений в Армении после смены власти нет. Борьба с коррупцией захлебнулась, экономика падает, спад наблюдается по всем сферам. Те средства, которые обещал вернуть в бюджет Пашинян, не вернулись. То есть никаких улучшений нет, а на то, чтобы поднимать какую-то сферу, тем более, такую, как военно-промышленный комплекс, необходимы средства, и очень большие.

В Армении только сейчас спохватились, только сейчас поняли, что одной из прибыльных отраслей может быть военное производство. Хотя бы с той точки зрения, что можно будет не тратиться столько на быстро расходующиеся средства военного назначения - патроны, снаряды, то есть на такую продукцию, которую армянам приходится закупать у России. Гораздо выгоднее выпускать свое. Они только сейчас к этому пришли. Но денег как не было, так и нет. Для того, чтобы создать ВПК на уровне мировых стандартов с прицелом на экспорт, нужно самое современное оборудование, а не старые, оставшиеся с советских времен станки.

Повышают расходы на ВПК на 122 процента? Ничего удивительного. В Армении ВПК находился на нуле, а от нуля можно повысить и на 120, и на 220 процентов, разницы не будет. Выделяемых на эти цели 6 миллиардов драмов очень недостаточно для поднятия военно-промышленного комплекса. Остается только строить планы и выдавать их через СМИ.

Могу сказать со всей уверенностью: догнать ВПК Азербайджана Армения никогда не сможет. Если говорить о соотношении, то расходы на ВПК нашей страны в двадцать раз больше. Азербайджан имеет широкий рынок экспорта своей продукции - около 15 стран закупают сегодня нашу продукцию. Кроме того, наша военная продукция на сегодняшний день покрывает все потребности в боеприпасах, артиллерийских снарядах всех калибров и так далее. Азербайджанская армия практически полностью перешла на самообеспечение снарядами - танковыми, пушечными, гаубичными, а также минометными минами и авиабомбами самых различных калибров и типов. Весь расходный материал азербайджанской армии - местного производства.

Наш ВПК сегодня выпускает около полутора тысяч наименований продукции, от беспилотников до снарядов всех калибров ко всем видам вооружений, частью - для ракетных подразделений, противотанковые средства, оборудование для танков и БТР различных модификаций.

ВПК Азербайджана уже вышел на уровень прибыльной отрасли. Поэтому у него достаточно возможностей для развития. Так что обогнать или даже догнать Азербайджан для Армении нереально".

Отметим, что за последние годы Азербайджан нарастил экспорт оборонной продукции в разы. На сегодня в другие страны продаются боеприпасы различных типов и калибров, артиллерийские орудия, минометы, беспилотники и так далее. В 2018 году на предприятиях министерства оборонной промышленности выпущено вооружений на 250 млн. манатов. Это в десять раз больше, чем в 2010 году.

То, что в Армении давно, но безуспешно пытаются схватиться за военно-промышленный комплекс, не удивительно. Наличие развитого ВПК не только пополняет бюджет, но и поднимает политический престиж страны. Вот только ноги, как говорится, лучше протягивать по длине одеяла, чтобы не получилось так, как это обычно происходит у Армении.

Зульфугар Ибрагимов