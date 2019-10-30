Конец года - это время утверждения госбюджета. Этот процесс идет сегодня и в Армении. И, как всегда, сопровождается комическими репризами. И сравнение это однозначно показывает: между Азербайджаном и Арменией - пропасть, и в военном и в любом другом отношении.

Рост бюджетных расходов в сфере обороны по сравнению с 2018 годом составит 25,3%, заявил в понедельник в правительстве премьер-министр Никол Пашинян.

"В последнее время очень много говорится о том, что правительство уделяет мало внимания сфере обороны. Так вот, предусмотренные проектом госбюджета расходы в сфере обороны на 25,3 процента превышают показатели 2018 года", - гордо заявил премьер.

Аудитория хотела было разразиться овациями, но многие вдруг поняли, в чем тут подвох. Рапортуя о невероятном росте оборонного бюджета, Никол Пашинян попытался обмануть граждан, сравнив новые бюджетные показатели с цифрами двухлетней давности, хотя сравнивать принято с годом предыдущим.

Дело в том, что в текущем году по сравнению с 2018-м расходы на оборону действительно подскочили - аж на 24,9 процента. Если вычесть из озвученных Пашиняном 25,4 процента число 24,9, то получим те самые проценты, на которые реально вырос военный бюджет Армении в проекте на 2020 год. То есть на 0,5 процента.

Никол Пашинян - гуманитарий, возможно, что за всеми "революционными" перипетиями он позабыл даже таблицу умножения, но тут налицо не путаница в вычислениях, а намеренное желание обмануть общество. Про сравнению с позапрошлым годом цифры звучат сильно, сопоставляя же их с показателями этого года... тут Армении явно нечем гордиться.

Эту некрасивую ситуацию Никол попытался сгладить загадочным уточнением, что в 2020 году в сфере обороны предусмотрены расходы, которые имеют "немного иную логику".

Но никакая "иная логика" не сможет скрыть того факта, что согласно проекту государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, в нашей стране ожидается серьезное увеличение расходов на оборону и национальную безопасность.

Как сообщают СМИ со ссылкой на бюджетные материалы Минфина, бюджетные расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности Азербайджана на 2020 год составят 3 млрд. 853,6 млн. манатов (2 млрд. 266,8 млн. долларов), что на 20,9% больше показателя за 2019 год.

По сравнению с оборонными тратами Азербайджана рост армянского военного бюджета - капля в море. В 2019-м году этот показатель составил 303 млрд. драмов (634 млн. долларов), а в 2020-м поднимется до 305 млрд. драмов (638 млн. долларов). Разница практически неощутима. Зато огромна разница с оборонным бюджетом Азербайджана.

В Армении такая ситуация была воспринята очень болезненно, особенно на фоне жонглирования цифрами со стороны премьер-министра. По мнению армянских экспертов, Армения находится на грани войны с Азербайджаном, и увеличение военного бюджета всего лишь на десятые доли процента совершенно недопустимо.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Такие заявления присущи Пашиняну. Он сравнивает бюджет будущего года с 2018 годом, хотя по всем законам сравнивать необходимо с бюджетом 2019 года.

Мотивы его вполне понятны. После апрельского переворота армянская экономика еще больше сдала позиции, потому что толстосумы перестали инвестировать, а сам Пашинян ни на что не способен. Социальный пакет не выполнен, пополнения бюджета за счет борьбы с коррупцией тоже не произошло. Военный бюджет не берется с потолка, он вытекает из возможностей государственного бюджета и способен расти только в том случае, если выросли бюджетные поступления. Экономика должна расти, чтобы рос военный бюджет. Бюджет будущего года в Армении практически не вырос, поэтому не удивительно, что Пашинян морочит голову обществу липовыми процентами.

В карабахском урегулировании сегодня очень непростая ситуация. А совершенно безграмотное для политика заявление Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения, и точка", завело переговоры в окончательный тупик. Это заявление поставило в неловкое положение и Минскую группу, которой после "точки" Пашиняна нечего предложить Баку. В таком же положении оказалась и Россия. Пашинян поставил точку не в вопросе Карабаха, а в переговорном процессе. И сейчас армянское общество волнует вопрос, в состоянии ли Армения удержать оккупированный Карабах и противостоять Вооруженным силам Азербайджана, которые находятся среди 50 самых сильных армий мира. Наш госбюджет растет, растут и расходы на оборону - в будущем году они повысятся на 20 процентов.

В этой ситуации Пашиняну ничего другого не остается - только пытаться успокаивать армянское общество. Но на самом деле, у Армении и Пашиняна есть только один путь - вернуться к конструктивным переговорам.

Что касается роста оборонного бюджета Азербайджана, то он вполне закономерен. Я уверен, что нашей стране было бы, куда направить выделяемые на вооружение миллиарды. Но продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий и тупиковая ситуация в переговорах, сложившаяся по вине Еревана, выводят вопрос контртеррористической операции в Карабахе на первый план. Наша армия и без того хорошо вооружена, а возможности бюджета позволяют продолжать процесс закупок современного вооружения и модернизации.

Недавно министр обороны Закир Гасанов побывал в Китае, встретился с ведущими компаниями китайского ВПК. Думаю, что скоро появится информация о том, какое вооружение заинтересовало азербайджанскую сторону. ВПК России, Китая, Беларуси близки друг другу по ассортименту, и если мы будем что-то закупать у Китая, это будет примерно то же по стилю. Для Китая же Азербайджан интересен как платежеспособная страна.

Азербайджан как вооружался, так и будет вооружаться. Не думаю, что мы будем покупать тяжелую технику, ее и так достаточно в арсенале. На мой взгляд, целью будет еще большее усовершенствование имеющихся вооружений новыми системами управления и другими средствами, которые повысят их качество и возможности.

Одним словом, повышение военного бюджета - это следствие возможностей Азербайджана и необходимости, вызванной тем, что по вине Пашиняна переговоры зашли в тупик".

Кстати, в 2018 году Армения с показателем 33 процента оказалась среди 15 стран мира с наиболее высокими темпами роста военного бюджета. Азербайджан нарастил оборонный бюджет в прошлом году только на 11 процентов. Наша страна никогда не делала основную ставку на силовой путь разрешения карабахского конфликта, надеясь решить проблему миром. Но открытые претензии на принадлежность Карабаха Армении и фактический выход новых властей этой страны из переговорного процесса сделали военный путь более осязаемым.

Надежда на мир еще актуальна, и исходит она из дипломатических побед Азербайджана, благодаря которым взгляд мирового сообщества на происходящее в Карабахе все больше склоняется на сторону международного права.

Зульфугар Ибрагимов