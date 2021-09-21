Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и академиками из Грузии

Рад приветствовать журналистов, блогеров и академиков из соседней Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"У нас состоялся дружеский и широкий обмен мнениями по широкому кругу региональных проблем. Грузинские друзья посетят экономические зоны Восточный Зангезур и Карабах, в частности Шушу и Агдам", - отметил помощник Президента Азербайджана.