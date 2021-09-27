Единство народа и Президента Ильхама Алиева стало одним из важных факторов Победы Азербайджана

Победа Азербайджана в 44-дневной освободительной войне принесла нам не только освобождение территорий, но и победу над теми представлениями о стране и народе, которые лепились три десятка лет пропагандой противника и в которые мы уже почти поверили сами. Победа избавила азербайджанский народ от комплекса побежденного, вернула ему достоинство и веру в себя. Что не менее важно, чем очищенные от врага исстрадавшейся земли.

"Мы изгнали врага с наших земель и восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. Сегодня азербайджанский народ живет как победоносный народ. Сегодня Азербайджанское государство живет как государство-победитель. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель", - сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю Дня поминовения и первой годовщины начала Отечественной войны.

Военное поражение в первой карабахской войне, конечно же, нанесло большую травму азербайджанскому национальному сознанию, сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Азербайджан никогда не мирился с поражением, считал его временным и готов был приложить все усилия к тому, чтобы восстановить территориальную целостность и вернуть оккупированные территории. Тем не менее, отметил Мусабеков, само это поражение, конечно же, угнетало азербайджанский народ и должно было быть обязательно преодолено. И это произошло - Азербайджан восстановил свое национальное достоинство в качестве победителя. И это, безусловно, утраивает силы азербайджанского государства и нашей нации для того, чтобы ставить масштабные задачи по развитию нашего государства и его укреплению, подчеркнул парламентарий.

"Поражение в первой карабахской войне, конечно же, стало большим уроком. Слабость власти, дезорганизация, раскол в обществе - это прямой путь к поражению. И в преодолении этих проблем огромна роль Общенационального лидера Гейдара Алиева, который смог спасти государство от хаоса, безвластия, анархии, восстановить работоспособность государственных институтов и в качестве лидера повести азербайджанский народ шаг за шагом к победе. И эту победу, эту линию продолжил Президент Ильхам Алиев, он смог мобилизовать все ресурсы государства и нации для решения общенациональной задачи восстановления территориальной целостности. Было реальное сплочение народа с лидером для решения самых важных национальных задач. Это единство стало одним из самых важных факторов, обеспечивших нашу победу", - отметил наш собеседник.

Говоря о региональной роли Азербайджана после победы в 44-дневной Отечественной войне, Расим Мусабеков подчеркнул, что на протяжении длительного времени политическую атмосферу на Южном Кавказе и, возможно, еще шире, формирует именно Азербайджан. Такую роль наша страна начала играть еще задолго до победы, а победа еще более укрепила ее место в регионе. По словам депутата, все важнейшие проекты реализуются при непосредственном участии нашей страны, во многих проектах она выступает в качестве ведущей силы. Эти моменты всем известны - это и сеть нефтегазопроводов, международные железнодорожные и автомобильные коридоры, современные порты, инвестиционные программы.

"Эти масштабные проекты реализует Азербайджан. Велики достижения страны и на внешнеполитическом поле. Азербайджан первым среди стран СНГ стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а сегодня возглавляет вторую по масштабам международную структуру - Движение неприсоединения.

Несмотря на то, что Азербайджан - не самая крупная и не самая богатая страна, азербайджанская армия входит в число пятидесяти сильнейших армий мира, с нами считаются и воспринимают как партнера, а не просителя. В отличие от большинства постсоветских государств мы не выступаем в качестве просителя. Мы выступаем как страна, которая может не только предлагать проекты, но и участвовать в их реализации собственными финансовыми и человеческими ресурсами. Поэтому Азербайджан в качестве регионального лидера будет продолжать выполнять свою ответственную роль и способствовать тому, чтобы наш регион стал регионом, в котором будет превалировать взаимовыгодное сотрудничество, а конфликты останутся в прошлом", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева