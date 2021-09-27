Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти.

Как сообщает Day.Az, обращение главы государства транслировалось по азербайджанскому телевидению.

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