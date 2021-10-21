В Карабахе распускают остатки незаконных вооруженных формирований.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 21 октября в Национальном Собрании Армении заявил парламентарий Ашот Арутюнян.

Он рассказал, что встречался с выдающим себя за "главу так называемого Нагорного Карабаха" Араиком Арутюняном, и тот сообщил ему, что намеревается распустить остатки бандформирований.

По словам Арутюняна, сделать подобный шаг от него потребовали азербайджанцы.