https://news.day.az/politics/1394338.html В Карабахе распускают остатки незаконных вооруженных формирований
В Карабахе распускают остатки незаконных вооруженных формирований
В Карабахе распускают остатки незаконных вооруженных формирований.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 21 октября в Национальном Собрании Армении заявил парламентарий Ашот Арутюнян.
Он рассказал, что встречался с выдающим себя за "главу так называемого Нагорного Карабаха" Араиком Арутюняном, и тот сообщил ему, что намеревается распустить остатки бандформирований.
По словам Арутюняна, сделать подобный шаг от него потребовали азербайджанцы.
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