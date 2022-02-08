Армянский депутат обозвал аэропорт в Минске "свинарником", хотя Ереван утопает в мусоре

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении подняли истерику из-за правдивых слов президента Беларуси Александра Лукашенко, который в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что "Армении деваться некуда и она никому не нужна".

Лукашенко выразил правильную мысль, ибо как союзник РА никому не может ничего предложить - в стране почти нет природных ресурсов, а экономика из-за агрессорской политики Еревана находится в коме почти 30 лет. Азербайджан, кстати, предлагает подписать мирный договор и открыть все коммуникации в регионе, что даст буст армянской экономике, но сейчас не об этом.

В Ереване слова беларусского лидера многих задели - правда ведь колит глаза. Один из депутатов нацсобрания Армении Овик Агазарян не нашел ничего лучше, как указать в ответ на "мусор в аэропорту Минска".

Выступая во вторник с трибуны парламента, Агазарян подчеркнул, что было бы неплохо, если бы до того, как выступать с комментариями, касающимися Армении, Лукашенко побывал в аэропорту Минска, который, по его словам, больше напоминает свинарник.

Как и подобает любому армянскому депутату, Агазарян ляпнул чушь без предоставления каких-либо фактов. На самом же деле визитная карточка города Минска, в целом, и аэропорта Минск-2, в частности - это чистота; все - от прилегающей территории с фонтанами и украшениями до санузлов содержится в идеальном "блеске".

Тем временем сегодня же, по "закону кармы", стало известно, что армяне превратили Ереван в мусорную свалку - город просто утопает в грязи и мусоре. Об этом свидетельствуют фотографии, распространенные в социальных сетях.

В связи с этим новоназначенный мэр Грачья Сарксисян приказал компаниям "Ереванский электротранспорт" и "Ереванский автобус" привести в надлежащий вид емкости с дезинфицирующим раствором в транспортных средствах столицы.

По словам мэра города, тары с дезинфицирующим веществом настолько грязные, что даже не хочется к ним прикасаться, пользоваться ими. Поручено объявить конкурс, закупить новые тары. Он поручил также увеличить количество уборщиц на улицах Еревана еще на 200, поскольку, по словам мэра, в Ереване есть проблема с чистотой.

"Город, непонятно почему, утопает в грязи. У нас больше 1 миллиона жителей, которые в результате своей повседневной деятельности пачкают город по объективным и необъективным причинам", - сказал Саркисян.

Так что господин Агазарян зафейлил по-полному. Лучше бы посмотрел вокруг себя, прежде чем обвинять в чем-либо Минск.