Армянские сказки Костика Затулина

Автор: Акпер Гасанов

О том, что многоразовый депутат российской Государственной Думы, профессиональный провокатор и армянский лоббист Константин Затулин с легкостью пробивает дно, когда казалось бы, что дальше некуда, известно хорошо. Нет, понятно, что Затулин является депутатом Государственной Думы от Сочи, Белореченска и Апшеронска, где живет очень много этнических армян. Настолько много, что впору сравнивать их численность с количеством пока еще оставшихся жить в Армении армян. Собственно, именно национальный характер его электората определял, определяет и будет определять выбор модели поведения Затулина. Тем не менее, не перестаешь удивляться всякий раз, когда он спешит сделать приятное своим армянским друзьям.

На сей раз он дал интервью Общественному телевидению Армении, где и произнес ряд дежурных глупостей. Например о том, что результаты последней войны не отменяют права "народа Карабаха" на самоопределение. "Они в свое время взялись за оружие, чтобы отстоять свою жизнь и достоинство", -заявил Затулин. Это была ложь.

Никто армянам Карабаха не угрожал. Они жили в НКАО АССР, в среднем, даже лучше, чем жители остального советского Азербайджана. Скажу больше - в отличие от Армении, где азербайджанцев практически никогда не допускали на высшие партийные и иные посты, в советском Азербайджане было немало армян, занимавших руководящие должности.

А за оружие они взялись незаконно. Кажется, Затулин даже сам не понял, какую глупость он сморозил, пытаясь оправдать милитаризацию карабахских сепаратистов. "Своя земля" у армян есть. Это Армения. Неужели Костика и этому в школе и на комсомольской работе не обучили?! Кажется так. А еще кажется, что он просто потерял связь с реальностью.

Ведь Затулин на полном серьезе утверждает, что "вопрос самоопределения Карабаха не снят с повестки дня, даже после неудачной для Армении войны 2020 года". Затулин, кажется, переусердствовал в рассказывании армянам сказок. И , что самое интересное, он игнорирует слова президента РФ Владимира Путина, который, отвечая на многочисленные стоны и жалобы армянской стороны в ходе 44-дневной войны, а противник мечтал вовлечения в нее РФ, говорил, что война идет на признанных всем миром территориях Азербайджана. Но, Затулина ведь не правда интересует, а сиюминутные барыши, которые он пока может получать от армянских друзей.

Поэтому он говорит то, что от него хотят услышать. Реальность же совсем иная. О чем свидетельствует и то, что недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между нашими странами, текст которой Затулину следовало бы внимательно прочитать.

И тогда бы он увидел, что там черным по белому написано: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения"

Никакого "народа Нагорного Карабаха", там не упоминается. И не может быть. Есть армяне, проживающие на временно неподконтрольной Азербайджану территории нашей страны, которую мы тоже вскоре возьмем под контроль. Кто и чтобы не говорил по этому поводу. Тем более, Костик Затулин.