Обнародована программа визита в Азербайджан баронессы Эммы Николсон

Торговый посланник премьер-министра Великобритании находится с визитом в Баку для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджанской Республикой.

Как сообщили Day.Az в посольстве Великобритании в Азербайджане, баронесса Николсон находится с трехдневным визитом в Азербайджане в рамках мероприятий, проводимых по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений и расширения торговых связей между двумя странами.

Это 9-й визит баронессы Николсон в Азербайджан.

Основное внимание визита, начавшегося с 9 марта, будет уделено изучению будущих коммерческих возможностей в восстановлении возвращенных территорий, а также поощрению потенциала Великобритании в поддержке диверсификации экономики Азербайджана и перехода на чистую энергию.

Визит завершится 11 марта торжественным пероприятием в честь 30-й годовщины установления связей в Центре Гейдара Алиева, спроектированном британским архитектором Захой Хадид.