https://news.day.az/politics/1453601.html Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
15 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.
Как сообщается, были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.
Затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре