Замглавы МИД России и посол Азербайджана обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

15 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.

Как сообщается, были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.