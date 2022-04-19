Азербайджанцы мира соберутся в Шуше, чтобы доказать: мы - единый народ

Автор: Лейла Таривердиева

В скором времени Шуша примет грандиозное мероприятие - V Съезд азербайджанцев мира.

Сейчас идут последние подготовительные работы. Ожидается прибытие 400 представителей диаспоры из 65 стран мира. Темами обсуждений станут задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период и вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха. Это самые актуальные темы с точки зрения задач для азербайджанцев мира в новых реалиях, созданных победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанским организациям мира есть что обсудить. В новых условиях необходимо сверить часы, обсудить, что еще можно сделать для того, чтобы мир знал и понимал Азербайджан.

Напомним, что предыдущий, IV Съезд азербайджанцев мира прошел в июне 2016 года. Всего через два месяца после победоносных апрельских боев, которые заложили первый камень в фундамент будущей победы и в определенной степени начали менять ауру вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Предыдущие съезды проводились каждые пять лет, но в этот раз 44-дневная война и последовавшие процессы заставили немного изменить график. В течение шести лет шла активная работа. Так, за последние 4 года были созданы 14 координационных советов, охватывающих 31 страну, в 12 странах мира открылись 18 Домов Азербайджана - Эстонии, Польше, Венгрии, Германии , Украине, Турции, Грузии, Греции и др. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой за рубежом созданы азербайджанские школы "Карабах", в которых сегодня обучаются на родном языке более 250 детей.

В период Отечественной войны диаспора демонстрировала серьезную активность. В более чем 30 странах мира были проведены около 200 митингов, в которых приняли участие десятки тысяч наших соотечественников и друзей Азербайджана. Азербайджанские общины делали все, чтобы мир узнал правду о нашей справедливой войне. И, надо сказать, что в целом это удалось. Несмотря на двойные стандарты и истеричную армянскую контрпропаганду, правда об Азербайджане и его достойной победе начала встречать больше понимания и интереса.

И теперь, собравшись в древней Шуше, соотечественники будут обсуждать самые насущные на сегодня вопросы. Многие задачи, ставившиеся перед диаспорой в условиях конфликта и оголтелой информационной войны против Азербайджана, уже решены и ушли в историю. А на повестке - усиление диаспоры вслед за ростом авторитета Азербайджана и роль соотечественников в возрождении освобожденных земель.

Каждый из съездов проходил в определенный исторический период для страны. У истоков построения диаспоры стоял общенациональный лидер Гейдар Алиев. I Съезд прошел в ноябре 2001 года в соответствии с его распоряжением и во многом определил дальнейшее развитие азербайджанских общин в разных частях мира.

Выступая на том историческом съезде, Гейдар Алиев отметил, что каждый азербайджанец, устраивая свою жизнь в другой стране, должен жить по ее законам и правилам. Но в то же время сегодня, когда у азербайджанцев есть одно независимое государство, установление азербайджанцами, живущими в различных странах мира, более тесных связей друг с другом, объявление о своей солидарности и установление связей с Азербайджанским государством становится на данном этапе истории важнейшей задачей, подчеркнул он. Перед Азербайджанским государством же стоит задача проявлять заботу, внимание к азербайджанцам, живущим в других странах мира, интересоваться их жизнью и добиться дальнейшего развития связей между нашим государством и азербайджанскими общинами в отдельных странах.

"Мы хотим, чтобы азербайджанцы, живущие в различных странах, как граждане этих стран, жили так, как считают нужным. И вместе с тем, чтобы они не забывали своих национальных корней, национальной принадлежности. Нас, азербайджанцев, объединяют наша национальная принадлежность, исторические корни, национально-духовные ценности, наша национальная культура - литература, искусство, музыка, поэзия, песни, обычаи и традиции нашего народа. Человек, в какой бы стране он ни жил, должен беречь свою национальную самобытность... Всех нас объединяют, делают солидарными идея азербайджанства, азербайджанство. После обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджанство, как ведущая идея, стала основной идеей для азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире. Мы должны сплотиться вокруг этой идеи. Азербайджанство означает сохранение своей национальной принадлежности, сохранение национально-духовных ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечение развития каждого человека", - сказал тогда Гейдар Алиев.

Это было начало создания диаспоры как единого организма. На том этапе главным было сплочение вокруг идеи азербайджанства. Результаты этого процесса дали о себе знать во время 44-дневной войны.

2001 год был очень важным годом с точки зрения формирования азербайджанских диаспорских организаций. После первого съезда, в 2002 году был создан Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом (ныне Государственный комитет по работе с диаспорой). За прошедшие годы увеличилось число диаспорских структур. Если в период первого съезда их было немногим более 200, то к 2016 году, то есть к IV Съезду азербайджанцев мира азербайджанцы объединялись уже в 462 организации.

Говоря о задачах диаспоры в своем выступлении на IV Съезде, Президент Ильхам Алиев высказал мнение, что не только старшее, но и подрастающее поколение диаспоры должно быть связано с Азербайджаном, в первую очередь, посредством знания родного языка.

На этом съезде глава государства поставил вопрос единства организаций диаспоры. По словам Президента, в некоторых случаях наши диаспорские организации соперничают друг с другом, но эта конкуренция должна служить нашему общему делу и демонстрировать наше единство. Потому что наша сила - в единстве, подчеркнул азербайджанский лидер.

"Мне очень хочется, чтобы действующие за рубежом диаспорские организации били в одну точку, консолидировались. В этом случае они станут еще сильнее, в обществе возрастет уважение к ним. Если общественность зарубежных стран увидит, что азербайджанские диаспорские организации не ладят друг с другом, действуют друг против друга, то это, конечно, будет нехорошо. Такие случаи есть, их немного. Но мне хотелось бы сегодня с этой трибуны коснуться данной темы и отметить, что единство - это основной вопрос", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Помимо единства, глава государства определил еще одну важную задачу диаспоры - сделать постоянными связи азербайджанских диаспорских организаций с Госкомитетом по работе с диаспорой, с посольствами, которые, в свою очередь, должны оказывать общинам необходимую помощь, чтобы наши люди за рубежом жили спокойно, занимали высокие позиции в странах пребывания и достойно представляли Азербайджан.

Третья важная задача, поставленная Президентом, заключается в увеличении количества представителей азербайджанской диаспоры в государственных, правительственных, законодательных органах стран проживания. Азербайджан, конечно же, не может и не должен вмешиваться в этот процесс, и тут основная работа ложится на плечи самих диаспор. И лучшим средством для достижения цели, как мудро заметил глава государства, опять же является единство между диаспорскими организациями.

Еще одна важная задача, поставленная главой государства перед диаспорой, это установление связей с зарубежными медиа-структурами. В этом направлении работа поставлена нехорошо, от чего у азербайджанской стороны, в отличие от армянской, очень ограниченный выход на зарубежные медиа. А между тем, XXI век - это век информации, и информационные войны сегодня уже играют роль инструмента и оружия. Президент страны посчитал этот момент самым слабым нашим местом и определил его как приоритетное направление.

Если учесть те изменения, которые произошли в Азербайджане, регионе и на континенте после 2016 года, можно ожидать, что на нынешнем съезде будут ставиться вопросы и задачи иного плана - более широкие, вытекающие из в разы возросшего авторитета Азербайджана, на который после победы в войне мир стал смотреть другими глазами. Представители диаспоры сами признаются, что достойная и громкая победа страны, война XXI века, которую показала Азербайджанская армия, полная самостоятельность и независимость, продемонстрированные в вопросе восстановления освобожденных территорий, выверенная политика Баку - все это изменило отношение как к Азербайджану, так и азербайджанцам, проживающим в других странах. Стало проще продвигать вопросы, связанные с родиной, и с моральной точки зрения, ведь азербайджанский народ избавился от комплекса проигравшей стороны. Теперь он победитель, и все задачи, которые встанут в последующий период перед диаспорой, скорее всего, будут вытекать из этого.

Что касается вопроса участия диаспоры в возрождении освобожденных территорий, думается, каждый азербайджанец мира готов внести в эту работу свой вклад. Идеями, проектами, моральной или финансовой поддержкой, непосредственным практическим участием. И тут самое время показать, чего стоит азербайджанская диаспора, которой многие годы ставили в пример армянскую. Последняя, богатая и влиятельная в отличие от азербайджанской, за тридцать лет не сделала ничего для Армении, потому что нет реальной, без фантазии и мифологии, идеи, которая объединяла бы армянство.

Азербайджанцы мира покажут, что такое связь с исторической родиной, когда она действительно существует.