Как армяне попали на Южный Кавказ

В издающемся Центром исследований постсоветских стран (ЦИПС, Москва) научном журнале "Постсоветские исследования" опубликована статья руководителя кафедры международных отношений и внешней политики Академии Государственного Управления при Президенте АР, Чрезвычайного и Полномочного Посла, Государственного советника второго класса, доктора юридических наук, профессора Намика Алиева "Исторические события, предшествовавшие началу армяно-азербайджанского противостояния в 1988 году".

Статья содержит очень подробную, подтвержденную источниками и историческими фактами информацию о процессе переселения армян в пределы Южного Кавказа.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с данной публикацией азербайджанского ученого.

Хотелось бы начать с цитаты выдающегося литовского историка, директора Института науковедения, профессора Альгимантаса Лекиса, который пишет: "В течение многих столетий у азербайджанцев была собственная государственность. Самое раннее государство на Кавказе - это Маннейское царство, созданное далекими предками азербайджанцев в IХ веке до нашей эры и просуществовавшее более 200 лет.

А гораздо позже появившееся "государство" с изменяющимися по разным причинам границами, так называемая "Армения", почти все время была названием не государства, а только территории. В связи с этим стоит напомнить, что, по мнению самих армянских историков, существовали 35 "Армений". Причем все - за пределами Кавказа, в Малой Азии".

Однако, для того, чтобы уяснить смысл длившегося порядка трех десятилетий конфликта, достаточно обратить внимание на последние два столетия в истории возникновения предпосылок, создания и развития нагорно-карабахской автономии, иначе говоря, на весь период с момента присоединения Южного Кавказа к России и до нынешних времен, момента освобождения Азербайджаном оккупированных армянами территорий.

Прежде всего, читатель должен знать, что армяне не проживали на территории Карабаха (в том числе и его нагорной части), да и на других азербайджанских землях тысячи лет. Существуют многочисленные исторические источники, подтверждающие факт массового переселения в 1828 году армян из Персии и Османской Империи на земли азербайджанских ханств: Иреванского, Нахчыванского, Карабахского и др.

После окончания русско-иранской войны 1826-1828 гг. представители побежденной Персии и победительницы России подписали 10 февраля 1828 года недалеко от южно-азербайджанского города Тебриз Туркманчайский договор о мире. По условиям этого договора Персия отказалась от своих прав на Северный Азербайджан и согласилась на его переход под юрисдикцию России. В унисон этому договору имел место отказ от претензий на Южный Кавказ и Османской империи.

В момент присоединения в соответствии с Кюрекчайским договором (Карабахского ханства к России - 14 мая 1805 года) - армянское население региона составляло лишь пятую его часть. Весной 1806 года Ибрагим Халил хана Карабахского и Шушинского, подписавшего указанный договор, вместе с семьей и 35 приближенными лицами с благословления царя вероломно расстреляли, оставив в живых лишь одного сына - Мехтигулу хана. Решающую роль в уничтожении ханской семьи сыграл карабахский армянин, российский генерал В.Г.Мадатов, которого царь назначил управляющим мусульманскими провинциями Южного Кавказа.

По Кюрекчайскому договору, сыну Ибрагим Халил хана от Ханханум-ага Джеванширской (дочь минбаши Наби Калантара Джеванширского), Мамед-Хасанаге была вручена для ношения на шее золотая, украшенная бриллиантами медаль с надписью "Наследнику Карабага Мамед-Гасан-Аге за верность. 1805 года". Изготовленный тогда же настольный памятный вариант этой медали ныне хранится в Национальном музее истории Азербайджана.

В ходе русско-иранских войн 1804 - 1813 гг. и 1826 - 1828 гг. и после них начинается массовое переселение армян на Южный Кавказ, в том числе и в Карабах.

С целью укрепления российских позиций в Карабахе, а также в целом в Северном Азербайджане, начинается массовое переселение на эти земли армян из Персии и Османской империи. К 1822 году армян в Карабахе уже было около 2,5 тысяч. А по данным "Описания Карабахской провинции", составленного в 1823 г. чиновниками императора России, "... в Карабахском ханстве было 90000 жителей, имелся один город и более 600 сел, из коих всего лишь 150 армянских. В Шуше проживало примерно 1948 семей, состоящих из азербайджанцев, и 474 - армян. В деревнях соответственно 12902 и 4331".

Председатель Управления по доходам и казенным имуществам созданной в 1828 году, после присоединения Южного Кавказа к России, на территории Нахчыванского и Эриванского азербайджанских ханств Армянской области Статский советник И.Шопен в составленном им по поручению графа Паскевича-Эриванского документе пишет, что вследствие русско-персидской 1826-1828 гг., а потом русско-турецкой 1828-1829 гг. войн, на территорию бывшего Иреванского ханства Россией были переселены соответственно 23 568 и 21 639, Нахчыванского - 10 652 и 27 армян. В Ордубадский округ переселились 1 340 колонистов из Персии. Таким образом, суммарное число переселенцев из Персии составило 35 560, а из Турции - 21 666, что вместе составляет 57 226 армян.

Официальные документы свидетельствуют, что значительная масса переселенцев поселилась именно в Карабахе и Зангезуре (Западный Азербайджан). Известный русский исследователь Николай Шавров в 1911 году в своей книге "Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам" писал: "...С 1828 по 1830 гг. мы переселили в Закавказье свыше 40000 персидских и 84000 турецких армян и водворили их на лучших казенных землях Елисаветпольской и Эриванской губерний, где армянское население было ничтожно, и в Тифлисской, - в Борчалинском, Ахалцихском и Ахалкалакском уездах. Для поселения им было отведено более 200 000 десятин казенных земель и куплено более чем на 2 000 000 руб. частновладельческих земель у мусульман. Нагорная часть Елисаветпольской губернии и берега озера Геокча (нынешний Севан - Н.А.) заселены этими армянами. Необходимо иметь ввиду, что за 124000 армян, официально переселенных, переселилось сюда и множество неофициальных, так что общее число значительно превышает 200 000 человек... Из 1 300 тыс., проживающих ныне в Закавказье армян, более 1 000 000 душ не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами".

Уже через месяц после подписания Туркменчайского договора, 9 марта, как отмечает в своей работе "Описание переселения армянъ аддербиджанскихъ въ пределы России" русский писатель С. Н. Глинка (1775-1847), "армяне из различных селений, смежных Туркменчаю, двинулись в Карабах" [30, с. 48]. Процесс переселения армян был частью колонизационной политики царизма и предусматривал, что "умножение водворенного христианского соплеменного народа может поставить на рубеж России надежный оплот к отражению неприязненных действий сопредельных жителей оной, особенно Турок, Персиян и Горцев".

26 февраля 1828 г. кавказский управляющий генерал Паскевич назначает этнического армянина полковника Лазарева ответственным за процесс переселения персидских армян в Закавказье. Под его патронажем Карабах становится основным направлением переселения армян. С. Глинка свидетельствует: "Неожиданный прилив народа в области вновь завоеванные, произвел в них недостаток в хлебе. В это время Лазарев получил предписание стараться направить путь переселенцев вместо Ханств Нахчыванского и Эриванского, в Ханство Карабах, где по предположениям ожидали, что есть запасы изобильные и надежные".

Согласно указу российского императора, 21 марта 1828 года были упразднены азербайджанские Нахчыванское и Иреванское ханства и на их месте образована новая административная единица под названием "Армянская область". Император Николай I в своем "высочайшем указе" Сенату повелел: "Силою трактата с Персией, заключенного 10 февраля 1828 года, присоединенные к России Ханства Эриванское и Ханство Нахчыванское повелеваем во всех делах именовать отныне областью Армянской".

В иранском городе Урмия и других городах в южноазербайджанских ханствах Персии, где компактно проживали армяне, распространено обращение к армянам полковника Лазарева от 30 марта 1828 г.: "По доверенности ко мне армянского народа, по долгу обязанности, возложенной на меня Главнокомандующим нашим, объявляю вам, что великодержавный Монарх Российский дает желающим переселиться в надежное, спокойное и счастливое убежище в Его государстве. В Эриване, Нахичевани и Карабахе, где сами изберете, получите вы в изобилии хлебородную землю, отчасти засеянную, коей десятая только часть обрабатывается в пользу казны".

Далее С. Глинка пишет: "Вот беспристрастное и точное описание переселения армян Аддербиджанских в недра России: в три месяца более 8000 семейств перешли за Аракс. На вспоможение им и на непредвиденные расходы выдано 14000 червонцев и 400 руб. серебром. Со столь ограниченными издержками Лазарев присовокупил к России около 40.000 новых подданных... они с новым рвением охотно будут содействовать к общей промышленности нового своего отечества". В своем отчете Лазарев приводит более точную цифру - 8249 семейств. В письме К. К. Родофиникину от 10 июля 1828 г. А. С. Грибоедов подтверждает эту информацию: "Хойская провинция еще занята нашими войсками, и более 8000 семейств армянских переселены уже по сю сторону Аракса, остальные вслед за ними вслед выводятся". Эта цифра подтверждается также данными, приводимыми Зелинским, который указывает на переселение 8.249 армянских семей, размещенных в Эриванской губернии, Карабахской провинции и Шамахинском уезде.

"Согласно камеральному описанию Армянской области генерала Мерлини за 1830 год, в Нахичеванской провинции (сюда не входили Шарур и Ордубад) проживало 30.507 человек, из которых 17.138 человек являлись мусульманами, 2.690 человек - коренными армянами, 10.625 человек - армянами, переселёнными из Персии, и 27 человек - армянами, переселёнными из Турции".

Сергей Глинка, которого сложно назвать азербайджанофилом, в 1831 году писал: "По неимению же в Ханстве Нахичеванском казенных земель для поселения, старался я уговорить многих армян поселиться в Ханствах Эриванском и Карабахском, и убедил их последовать моему совету...".

Кямаля Имранлы пишет в своем исследовании: "Что же касается коренных "армян", то те считаются таковыми только по конфессии, а не по этническому происхождению, в соответствии с которым они являются албанами... Но впоследствии по требованию армян и уступок русских (ввиду преследуемых ими целей) эти самые албаны подверглись арменизации, за исключением незначительной их части, живущей сейчас, в основном, в двух районах Азербайджана на левобережье Куры. Несмотря на то, кем они представляются в глазах прочих, для нас карабахские "армяне" являются и поныне албанами, о чем свидетельствуют и все присущие им особенности. Однако ввиду наименования, навязанного им, они, не вдаваясь в суть, называют себя таким образом, тем самым являя собой яркий пример жертвы целенаправленной политики деэтнизации, и не только".

В 1836 году Российская империя передала армянской церкви имущество и паству действовавшей Албанской Автокефальной Апостольской церкви. Албанский католикосат действовал с IV века. С VI по XIII в. центр албанской церкви находился в Барде, а до этого - в Кабале, столице Албанского государства. С XIII в. по 1836 г. центром албанской церкви был Гандзасарский католикосат в Карабахе. В 1836 году указ Николая I "Положение об управлении делами армяно-григорианской церкви в России" определил нормы управления армянской церковной жизнью в России и утверждал выборы католикоса всех армян на церковном соборе. Этим же рескриптом Николая I упразднялась албанская церковь и все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии передавались Эчмиадзину.

Это был заключительный аккорд, которому предшествовали события, о которых пишет профессор Альгимантас Лекис. Позволим себе отвлечься на них: "Еще в начале VIII века армянская церковь сумела завладеть Албанской церковью, существование и деятельность которой принадлежит Азербайджану. Современник этого события - албанский историк VIII века Моисей Каланкатуйский - описал, каким образом все произошло. В 705 году армянский каталикос Елия I (703-717 гг.) отправил арабскому халифу Абд ал-Малику Омейаду (685-705 гг.) донос, в котором сообщал, будто Албанский каталикос Нерсэс вступил с византийским императором в антиарабский заговор. Не разобравшись в сути проблемы, сидевший в далеком Дамаске халиф, во владения которого входили Малая Азия и почти весь Кавказ, распорядился подчинить Албанскую церковь армянской. После этого пошел обвальный процесс арменизации албан-христиан".

Возможные последствия вышеуказанного переселения, радикальное видоизменение этнического состава населения данной территории уже тогда, в ХIХ веке, беспокоили не только представителей коренного населения, но также и здравомыслящую часть русской интеллигенции. В частности, выдающийся русский дипломат и поэт А. С. Грибоедов (кстати, непосредственно причастный к Туркменчайскому договору, разделившему Азербайджан на две части) писал: "Так же мы с ним (князем Аргутинским) немало рассуждали о внушениях, которые должно дать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить из них опасения насчет того, что армяне завладеют навсегда землями, куда их на первый раз пустили".

Вопрос переселения армян, их пришлости на Южный Кавказ находит свое подтверждение во многих других источниках, в том числе и армянских.

Будучи в Иреване в 1843 году немецкий путешественник Морис Вагнер, описав тяжёлую ситуацию этого края, отметил, что "неудивительно, что большинство армян города, несмотря на религиозную нетерпимость, хотят вернуться в Иран". Это, как видим, подчеркивает их пришлость.

До переселения армян из Ирана и Турции в Северный Азербайджан, численность армян в Иреване была ничтожной. Именно после осуществления политики переселения, уже в 1850-м году общая численность армян здесь равнялась 8%, в 1879-м году их число составляло 9%, а в 1897-м году 10%. Эти цифры подтверждают армянские авторы Парсамян, Погосян и Арутюнян.

Из армянских источников мы усматриваем, что в результате переселения на Кавказ в 1914-1916 гг. еще 350 000 армян их численность в Эриванской губернии (бывшая территория Иреванского и Нахчыванского ханств) достигла 669 871.

Однако и после этих переселений армяне не составляли большинства на Южном Кавказе. Характерна переписка министра иностранных дел царской России Сазонова и наместника на Кавказе великого князя Николая Николаевича. 14 июня 1916 года министр писал великому князю: "Что касается предоставления широкой автономии армянам, то не надо забывать, что в Великой Армении (в контексте речь идет и о восточной Турции - исторической Киликийской Армении - Н.А.), завоеванной ныне Россией, армяне никогда не составляли большинства", а "при таких условиях армянская автономия приведет к несправедливому порабощению большинства меньшинством...". Великий князь Николай Николаевич 3 июля 1916 года отвечает, что "армянский вопрос в пределах ныне существующей Российской империи, по моему глубокому убеждению, совершенно отсутствует, и не следует даже допускать упоминания о таковом, так как русско-подданные армяне в наместничестве (на Кавказе - Н.А.) являются равноправными русскими подданными с мусульманами, грузинами и русскими".

28 мая 1918 года центральный национальный совет объявил первую на Кавказе независимую Армянскую республику, а себя наивысшей властью в республике. 29 мая Азербайджан под нажимом внешних сил передал под столицу Армянской Республики город Эривань (Иреван) - бывшую столицу Иреванского ханства. Вынесенное 28 мая 1918 года Армянским национальным советом решение о создании "на территории российской Армении независимой Республики Армения в составе территорий бывших Эриванской губернии и Карсской области Российской империи" делает передачу Иревана под столицу Армении юридически неправомочным актом. Это решение было принято до того, как свой вердикт о передаче армянам столицы Иреванского ханства огласил Азербайджанский Национальный Совет. Это, как сказано выше, произошло 29 мая. Но это не самый главный аргумент, свидетельствующий о том, что с правовой точки зрения Ереван де-юре так и остался принадлежать Азербайджану.

Само решение Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года) является априори недействительным. Принималось оно, во-первых, под сильным давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо принято с нарушениями.

Протокол о передаче армянам Иревана

Достаточно взглянуть на цифры. В заседании принимает участие лишь 18 членов Совета из 28-ти, что составляет менее 65 процентов, т.е. менее двух третей, обязательных при вынесении судьбоносных решений. Из 18 голосуют "за" 16 членов Совета, что и того меньше. И, наконец, самое главное: при 18 присутствующих, согласно Протоколу в голосовании "приняло участие" 20 членов Совета ("против" - один, воздержавшихся - "трое"). Интересная арифметика, не так ли?

Все это делает данный документ юридически ничтожным, и у Азербайджанской Республики есть все основания признать захват и последующее владение Армянской Республикой столицей Иреванского ханства городом Иреван незаконным. Да, Азербайджанский Национальный Совет 29 мая 1918 года передал город Иреван под столицу вновь создаваемого армянского государства, но эта передача является юридически ничтожной.

Парламенту Азербайджана необходимо дать политическую оценку решению собрания Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года), признать его не имеющим правовой силы и учитывать это в дальнейшей политике.

4 июня представители первого армянского государства на Кавказе подписали в Батуми договор, в котором устанавливались границы между Османской империей, Республикой Грузия, Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. В соответствии с этим договором территория Республики Армения, по противоречивым армянским источникам, составляла минимум 8000, 9000, а максимум 10000 кв. км. 17 июня 1918 года армянское дашнакское правительство въехало в Эривань (Иреван).

В декларации правительства уже Советского Азербайджана от 1 декабря 1920 года говорилось, что "...трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право самоопределяться". Идея предоставления Нагорному Карабаху права на самоопределение дебатировалась в партийных и советских кругах. И постепенно зрело мнение о необходимости объявления автономии Нагорного Карабаха. Еще 22 мая 1919 года А. И. Микоян в своем докладе В. И. Ленину сообщал: "Дашнаки, агенты армянского правительства, добиваются присоединения Карабаха к Армении. Но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ни в чем не были связаны. Армянское крестьянство на пятом съезде решило присоединиться к Азербайджану".

Уже вскоре после установления власти большевиков в Азербайджане, в июне 1920 года на имя наркома иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерина за подписью Г. К. Орджоникидзе была направлена телеграмма: "В Карабахе и Зангезуре провозглашена Советская власть, и вышеупомянутые территории считают себя частью Азербайджанской Советской Республики".

4 и 9 ноября 1920 года накануне установления советской власти в Армении Иосиф Сталин сделал в Баку ряд громких заявлений о дальнейшей судьбе Зангезура и Нахчывана. Как пишет известный историк Ильгар Нифталиев, суть их выражалась в намерении передать эти территории Советской Армении. Подобный жест большевиков был вызван, прежде всего, стратегическими задачами, а именно стремлением, вклинившись между Азербайджаном и Турцией, лишить их в будущем непосредственных границ путем создания армянского буфера за счет передачи Армении территорий Нахчывана и Зангезура.

В свое время этот буфер мог быть больше, если бы не принципиальная позиция Турции, сохранившая Азербайджану Нахчыван. Решение Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 30 ноября, а также декларация Баксовета от 1 декабря 1920 г. передавали Зангезур и Нахчыван советской Армении. Это решение было закреплено также в 3-м пункте договора между РСФСР в лице полпреда Леграна и представителями дашнакского правительства от 2 декабря 1920 г. об установлении советской власти в Армении, согласно которому за Арменией признавались все территории Эриванской губернии, в т. ч. Нахчыван, а также Зангезурский уезд. Заключенный через несколько часов, в ночь со 2 на 3 декабря 1920 года Мирный договор между Турцией и Арменией (Александропольский договор), мирный договор, завершивший армяно-турецкую войну 1920 года, был подписан кемалистским правительством Турции и правительством Первой Республики Армении в Александрополе (современный Гюмри).

В соответствии с этим договором районы Нахичевани, Шарура и Шахтахты Эриванской губернии были оставлены за Азербайджаном.

3 июня 1921 года под председательством Серго Орджоникидзе состоялось вечернее заседание Кавбюро ЦК РКП (б), оформленное протоколом № 6. Однако мало кому было известно, что к этому протоколу имелось приложение под грифом "совершенно секретно", которое содержало постановление ЦК РКП (б) по так называемому "Зангезурскому вопросу". Состояло это приложение из 7 пунктов, 6 из которых были посвящены Зангезуру, а один Нагорному Карабаху. Не буду подробно рассказывать о них здесь, приведу лишь электронную версию самого документа.

12 июня 1921 года Совет народных комиссаров Армянской ССР издал декрет о присоединении нагорной части Карабаха. В конце июня Реввоенсовет Кавказского фронта принял решение начать в четырех направлениях наступление на Зангезур с целью окончательного уничтожения отрядов Нжде. В сообщении штаба Кавказского фронта от 16 июля 1921 года говорится о полном освобождении Зангезура. Тем самым завершился процесс присоединения западного, или верхнего Зангезура к Армении. Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что если по решению Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 30 ноября и декларации Баксовета от 1 декабря 1920 г. весь Зангезурский уезд подлежал передаче советской Армении, то в конечном итоге в июле 1921 года к ней была присоединена лишь западная часть уезда, где в основном и жили армяне, т.е. уезд был разделен по этническому признаку.

5 июля 1921 года Пленум Кавбюро ЦК с учетом мнения ЦК РКП (б) принял постановление: "Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с областным центром в гор. Шуше, входящем в состав автономной области". На Пленуме от Армении за данное решение голосовал этнический армянин А. М. Назаретян. Обратите внимание, что в тексте решения говорится: не "передать Азербайджану", а "оставить в пределах Азербайджанской ССР" (подмена армянами текста постановления Пленума Кавбюро ЦК преследовала цель создать у несведующего читателя и слушателя впечатление, что Карабах всю предыдущую историю не находился в составе Азербайджана). При этом в Верхней части Карабаха была создана автономия, не существовавшая до того времени. А это означает, что не Карабах был "отторгнут от Армении и передан Азербайджану", а нагорная часть была отторгнута от Карабаха и выделена в отдельную автономию с единственной целью: удовлетворить амбиции армян по освоению новых территорий. В Карабахе переселившиеся туда армяне составляли меньшинство. Единственной возможностью заявить о себе было создание в Верхнем Карабахе, где армяне проживали более или менее компактно, автономного образования.

Особое внимание следует обратить на то, что решение Кавбюро по Карабаху в июле 1921 года предшествовало учреждению советскими республиками Союза ССР 30 декабря 1922 года. То есть Карабах уже тогда был признан частью Азербайджанской ССР, и в Союз ССР нагорный Карабах вошел в составе Азербайджана.

В определении границ Южного Кавказа важное значение имели положения Московского договора между Россией и Турцией от 16 марта 1921 года.

Договор, состоявший из преамбулы, 16 статей и трех приложений, был подписан после длительных обсуждений и основательной работы по подготовке его текста. Процесс его подготовки начался открытием российско-турецкой конференции 26 февраля 1921 года. Первоначально стороны планировали подписание военного договора. Однако ход переговоров Георгия Чичерина с турецкой делегацией подвел стороны к подписанию договора о дружбе и братстве, при этом основной задачей переговоров и конференции было обеспечение долговременного мира, благодаря четкой делимитации границ в регионе.

По итогам Московского договора 1921 года Турция передала только что провозглашенной Грузинской ССР Батуми, Армянской ССР Александрополь (нынешний Гюмри), а Азербайджанской ССР вернула Нахчыван. Карсскую область Турция оставила за собой, так как это было закреплено Александропольским договором между Турцией и Арменией.

Кроме того, важные положения содержатся в "Договоре о дружбе между Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией - с другой, заключенного при участии РСФСР" (Карсском договоре) от 13 октября 1921 года, в котором от имени Армении стоят подписи народного комиссара по иностранным делам Асканаза Мравяна и народного комиссара по внутренним делам Погоса Макинзяна.

7 июля 1923 года был издан декрет АзЦИКа "Об образовании автономной области Нагорного Карабаха". В Конституции СССР 1936 года было закреплено, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) состоит в Азербайджанской ССР.

Решение Кавбюро было поддержано самими армянами Нагорного Карабаха, которые в августе 1923 года на прошедшем референдуме одобрили образование автономной области в составе Азербайджана.

В соответствии со статьей 86 Конституции СССР 1977 года автономная область находилась в составе союзной республики или края. Закон об автономной области принимался Верховным Советом союзной республики по представлению Совета народных депутатов автономной области. В статье 87 Конституции указывалось на существование в СССР всего восьми автономных областей, и в этом перечне НКАО состояла в Азербайджанской ССР.

16 июня 1981 года был принят последний акт, утвердивший статус Нагорного Карабаха, как автономной области в составе Азербайджанской ССР - Закон Азербайджанской ССР "О Нагорно-Карабахской автономной области". Статус автономии определялся Конституцией СССР, Конституцией Азербайджанской ССР и упомянутым законом.

В соответствии с законом Нагорный Карабах, так же, как и другая автономия, имел представительство на Съезде народных депутатов СССР, а в Совете Национальностей Верховного Совета СССР представлялся 5-ю депутатами. Территория автономии не могла быть изменена без согласия Совета народных депутатов (представительного органа государственной власти) автономии. Гражданам, проживающим на территории автономии, гарантировалось равноправие во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни, а также возможность пользоваться родным языком, а судопроизводство велось на языке автономной области.

В соответствии с последней Конституцией Азербайджанской ССР один из заместителей Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР избирался от Нагорно-Карабахской автономной области. Председатель областного суда автономии входил в состав Верховного Суда Азербайджанской ССР. Органом государственной власти в автономии являлся Совет народных депутатов, который решал все вопросы местного значения. Совет народных депутатов выбирал свои органы, свой Президиум, а также исполнительный и распорядительный орган Совета, суд автономии и другие руководящие органы.

Совет народных депутатов автономии руководил на своей территории государственной, хозяйственной и социально-культурной политикой; утверждал план экономического и социального развития, бюджет автономии и отчет о его выполнении; руководил подчиненными ему государственными органами и предприятиями; обеспечивал соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка и прав граждан. Имел широкие полномочия в сфере регулирования цен, промышленности, строительства, сельского хозяйства, использования природных ресурсов, образования, здравоохранения и т. д.

Таким образом, автономия, в которой к концу 80-х годов численно преобладало армянское население, имела весьма широкий круг полномочий, достаточный для обеспечения нормальной жизнедеятельности этнического большинства. Помимо того, что все руководящие должности автономии занимались лицами армянской национальности, замещение представителями армянского этноса руководящих должностей в центральных органах республики было обыденным явлением.

Следует особо подчеркнуть, что аналогичные права не были предоставлены значительно большим по численности, а к началу 1980-х годов оставшимся более чем 300 тысячам азербайджанцев, компактно проживавшим на территории Армянской ССР.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов Азербайджан так же, как и другие государства, входящие в СССР, испытывал объективные трудности, связанные с разрушением господствующей общественно-экономической формации. В этой ситуации, несмотря на все вышесказанное, стало популярным использовать национальный вопрос для достижения сепаратистских, а в нашем случае и аннексионистских целей. Учитывая закрепленные в законодательстве гарантии автономии, подтвержденные реальным положением национального меньшинства, требования независимости и выхода из состава Азербайджана были расценены, как провокация, направленная на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

В результате этого созданная декретом ЦИК Азербайджанской ССР от 7 июля 1923 года автономия нагорной части Карабаха была упразднена 26 ноября 1991 года принятым Верховным Советом Азербайджана Законом в полном соответствии с Конституцией Союза ССР и Конституцией Азербайджанской Республики.

Данный небольшой исторический экскурс в историю наглядно показывает, что у Республики Армения и армянской общины Нагорного Карабаха нет никаких исторических (в том числе) оснований претендовать на карабахские земли. При этом, мы однозначно понимаем и подтверждаем, что в международном праве, которое Азербайджан признает и соблюдает, никто не применяет (и не руководствуется) такие неправовые категории, как "исконные земли", "автохтонные народы", "пришлые народы" и т.п. Никакие свидетельства и исследования историков не имеют никакого отношения к разрешению региональных конфликтов. Никому, кроме самой науке, они не интересны и мешают урегулированию конфликта, служат интересам лиц, не заинтересованных в их разрешении. Вряд ли сегодня в мире кому-либо, кроме армян, придет в голову переделывать карту мира на основании того, "какой национальности был неандерталец, первым вступивший на ту или иную пядь земли".

Все межгосударственные конфликты должны решаться на основе принципов и норм международного права.

Несмотря ни какие исторические факты, Азербайджан признает территориальную целостность Армении и ее современные государственные границы, не выставляет Республике Армения никаких территориальных претензий и ждет в этом вопросе от нее, пока, к сожалению, безуспешно, аналогичного подхода.