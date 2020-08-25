Юридически Ереван до сих пор принадлежит Азербайджану

Доктор юридический наук, профессор Намик Алиев завершил работу над книгой "Международные договоры по Южному Кавказу ХIХ-ХХ вв. и переселение армян". В ней детально рассматриваются пять договоров, применение которых открыло дорогу для переселения армян на Южный Кавказ.

В процессе работы раскрылись некоторые любопытные моменты, о которых прежде не было известно широкой общественности. Да и историки, возможно, не уделяли им должного внимания. Между тем, исторические документы свидетельствуют о том, что являющийся ныне столицей Армении город Ереван (историческое название Иреван), переданный армянам правительством АДР, с юридической точки зрения и по прошествии 102 лет своей "армянской" истории остается принадлежащим Азербайджанской Республике.

Выявленными им в ходе работы над книгой сенсационными фактами юрист поделился с Day.Az.

По словам Намика Алиева, вынесенное 28 мая 1918 года Армянским национальным советом решение о создании "на территории российской Армении независимой Республики Армения в составе территорий бывших Эриванской губернии и Карсской области Российской империи" делает передачу Иревана под столицу Армении юридически неправомочным актом. Это решение было принято до того, как свой вердикт о передаче армянам столицы Иреванского ханства огласил Азербайджанский Национальный Совет. Это, как известно, произошло 29 мая.

Но это, считает наш собеседник, не самый главный аргумент, свидетельствующий о том, что с правовой точки зрения Ереван де-юре так и остался принадлежать Азербайджану.

"Само решение Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года) является априори недействительным. Принималось оно, во-первых, под сильным давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо принято с нарушениями.

Достаточно взглянуть на цифры.

В заседании принимает участие лишь 18 членов Совета из 28-ти, что составляет менее 65 процентов, т.е. менее двух третей, обязательных при вынесении судьбоносных решений. Из 18 голосуют "за" 16 членов Совета, что и того меньше. И, наконец, самое главное: при 18 присутствующих, согласно Протоколу в голосовании "приняло участие" 20 членов Совета ("против - один, воздержавшихся - трое"). Интересная арифметика, не так ли?

Все это делает данный документ юридически ничтожным, и у Азербайджанской Республики есть все основания признать захват и последующее владение Армянской Республикой столицей Иреванского ханства городом Иреван незаконным. Да, Азербайджанский Национальный Совет 29 мая 1918 года передал город Иреван под столицу вновь создаваемого армянского государства, но эта передача является юридически ничтожной.

Парламенту Азербайджана необходимо дать политическую оценку решению собрания Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года), признать его не имеющим правовой силы и учитывать это в дальнейшей политике", - сказал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева