Традиционно имеющая необнадеживающее настоящее и туманное будущее Армения продолжает искать источники вдохновения в прошлом.

С момента образования Армении на оторванных у Азербайджана и Грузии землях, в этой республике не принято было говорить о том, что находилось на месте Еревана до того, как он стал армянской столицей. Об этом не говорилось и не писалось, это было табу. Армяне не желали даже в тайне задаться совершенно естественным вопросом: почему у города "старше Рима" нет исторического центра и вообще никаких признаков древности? Дело в том, что эта древность начала уничтожаться с переселением армян на Кавказ и окончательно осталась под улицами и площадями после реализации генплана города, разработанного в 1936 году А.Таманяном. Жители Еревана вряд ли задумывались о том, что топчут реальную историю своей страны.

А вот премьер-министр Никол Пашинян взял и задумался.

Работы по открытию исторического слоя, расположенного под Площадью Республики, и его превращению в музей начнутся в этом году, написал накануне Пашинян на своей странице в Facebook. "В результате Площадь Республики станет большей достопримечательностью", - порадовал премьер армян, указав, что возможности восстановления старого города обсуждаются со специалистами.

Не передать радостный визг, поднятый подписчиками премьер-министра в соцсети. Наши соседи и тут не смогли подойти к новости адекватно и задуматься над еще одним совершенно естественным вопросом: почему фальсификаторы истории никогда не трогали то, что находится под "армянским" Ереваном, имея на это все возможности и санкции советской науки? На территории Еревана никогда не велись археологические раскопки. Почему? Может быть потому, что трогать это было не в интересах Армении? Достроить урартийскую крепость под "древний Ереван" намного проще, чем переделать под армянский настоящий старый Иреван, город азербайджанских тюрок-мусульман. И Пашиняну стоило бы советоваться со специалистами не о том, как это раскопать, а о том, почему никто не решился это сделать до него.

Несколько лет назад была сделана попытка реализовать дорогостоящий проект "Старый Ереван" - искусственно создать якобы исторический центр из зданий конца 19-го - начала 20-го века за неимением более древних построек в "2800-летнем" Ереване. Никому из тех, кто восторгается сегодня инициативой Никола Пашиняна, не приходит в голову, для чего власти взялись за финансово непосильный проект, если можно было просто покопать на площади?

"Попытка пашиняновской власти санкционировать раскопки там, где располагалась Иреванская крепость, говорит о безвыходной ситуации, в которой оказались армянские фальсификаторы", - сказал Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Попытка создать искусственно исторический центр не удалась, отметил историк. Это оказалось слишком дорого, кроме того, проект никак не мог служить доказательством того, что Ереван, мол, "древнее Рима". Поэтому теперь принято решение выкопать погребенный благодаря генплану Таманяна реальный старый Иреван и сфальсифицировать его. В данном случае - Иреванскую крепость, останки которой обнаружились несколько лет назад во время ремонтных работ на площади Республики.

"Армяне заявляют, что Еревану около трех тысяч лет, в то время как старше ста лет в Армении только церкви. Но не могут же одни церкви свидетельствовать об армянской принадлежности территории. А где другие объекты, которые явно имели бы прямое отношение к армянам? Их нет. Наши соседи снова пошли по протоптанному пути лжи. Не найдя ничего, чем можно было бы доказать древность Еревана, наши соседи решили, что настало время раскопать и присвоить азербайджанский исторический Иреван. Учитывая "большой" опыт в подобных делах, можно не сомневаться, что находки будут либо армянизированы, либо приписаны к персидскому наследию, как это было сделано с ереванской "Голубой мечетью" и шушинской мечетью "Юхары Говхарага". Но армянам следует учесть, что и в этом случае им никак не удастся доказать возраст Еревана "старше Рима", потому что тем археологическим объектам, которые будут выкопаны, историческому Иревану чуть более пятисот лет. Что мы и утверждали всегда на основе архивных материалов и источников", - сказал Ризван Гусейнов.

Зульфугар Ибрагимов