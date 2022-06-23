Москва будет всячески содействовать достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия будет всячески содействовать достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Приветствуем первую встречу 24 мая с.г. двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов, установлению добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией в результате проведения демаркации линии межгосударственной границы. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.

Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить основные принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Укреплению доверия между Баку и Ереваном способствуют контакты в гуманитарной сфере. Российская сторона продолжит поддерживать диалог по линии гражданского общества и экспертных кругов, нацеленный на нормализацию азербайджано-армянских отношений", - говорится в заявлении.