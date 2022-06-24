Появилась уникальная возможность достичь нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Мы исходим из того, что впервые с момента восстановления независимости и в Азербайджане, и в Армении, появилась действительно уникальная возможность достичь нормализации и установления нормальных, добрососедских отношений между нашими странами на межгосударственном уровне.

Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Trend, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку, передает Day.Az.

"Потому, что фундаментальная проблема, которая существовала во время оккупации, устранена. Азербайджан исходит именно из этого и не только на словах, но и в реальных действиях. Я приведу конкретно три примера. В течение короткого периода времени после окончания войны и подписания трехстороннего заявления - буквально мы говорим о самом начале 2021 года -, это был Азербайджан и лице его лидера, который впервые произнес и сказал, что Азербайджан готов перевернуть страницу вражды, Азербайджан готов работать над мирным договором между двумя странами. Если кто-то в мире, или в регионе считает, что это было простое решение и это было сделать очень просто, я рекомендую этим людям посетить освобожденные, а прежде оккупированные территории, и увидеть то, что увидели мы вернувшись туда. В течение очень короткого периода времени после всего этого сказать об этом открыто - этой действительно что-то, что требует политической воли и большого видения. Президент Азербайджан это сделал. Год предложение Азербайджана висело в воздухе без какой-либо реакции. В феврале 2022 года Азербайджан сделал следующий шаг. Это был именно Азербайджан, который положил на бумагу, передал армянской стороне базовые принципы, фундаментальные принципы установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, что, кстати говоря, не было отвергнуто со стороны армянского политического руководства, было очень позитивно воспринято в мире. После этого пошла достаточно большая дипломатическая активность и стимулом для этого позитивного движения была позиция азербайджанской стороны. Наконец, третий фактор, на который я хочу обратить внимание. Из всех разных треков потенциальной нормализации армяно-азербайджанских мы считаем, что больше всего мы продвинулись с точки зрения открытия коммуникаций. Этот процесс может быть серьезным драйвером с точки зрения нормализации. Это был именно Азербайджан в лице Президента, который предложил и настоял на включении данного положения в трехстороннее заявление относительно открытия коммуникаций и восстановления таким образом экономических связей.", - сказал он.