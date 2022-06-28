Провокации со стороны Никола Пашиняна: Армения прибегает к старым трюкам

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически делает ряд заявлений, которые дорого обходятся в итоге стране, которую он возглавляет. Наиболее яркий пример бахвальства с тяжкими последствиями было провокационное утверждение Пашиняна, что "Карабах - это Армения и точка". Тем самым, он сделал бессмысленными дальнейшие переговоры с РА, по сути санкционировал 44-дневную войну.

Ее итог всем известен. Пашинян вынужден был капитулировать, подписавшись под трехсторонним заявлением в ночь на 10 ноября 2020 года. Это едва не стоило ему потери власти в Армении. Сохранить ее Николу Воваевичу удалось только по причине того, что оппонируют ему совсем уж токсичные персонажи, в частности Роберт Кочарян и Серж Саргсян, возвращение к власти которых было бы слишком даже для Армении.

Казалось бы, Пашинян должен извлечь уроки из случившегося и больше не делать опрометчивых или откровенно провокационных заявлений. Но, в реальности мы видим совсем иное. Никола снова понесло. Дошло в итоге до утверждения Пашиняна о том, что "Азербайджан торпедирует процесс открытия региональных коммуникаций, чтобы держать Армению в блокаде".

Поразительное лицемерие! Бесспорным фактом является то, что Армения оказалась не в блокаде, а в самоизоляции. Блокада - это когда у тебя закрыты все границы. Армения же преспокойно ведет торговлю с миром через Грузию и Иран. Кроме того, важно отметить и то, что причина самоизоляции Армении очевидна - оккупация ею 20% наших земель и нежелание на протяжении почти трех десятков лет слышать обоснованные аргументы Азербайджана.

Идем далее. Официальный Баку всегда настаивал на подписании большого мирного соглашения с Арменией, посредством которого были бы раз и навсегда решены все вопросы между нашими странами и была поставлена жирная точка в претензиях армянской стороны на азербайджанские земли. Юридически все они земли являются азербайджанскими. Весь мир признает их территорией нашей страны.

Возникает резонный вопрос - как премьер-министр Армении может нести ахинею про "неконструктивную позицию официального Баку" или про то, что Азербайджан "пытается создать легитимность для новой войны с Арменией"?! Совершенно очевидно, что в реальности все обстоит с точностью до наоборот - это Армения создает предпосылки для новой войны, игнорируя взятые на себя обязательства.

В частности, до сих пор не разоружены все армянские вооруженные формирования в Карабахе. Кроме того, официальный Ереван из кожи вон лезет, дабы не соглашаться, оттягивать по максимуму реализацию проекта Зангезурского коридора. Это Армения противится созданию через ее территорию автомобильной и железнодорожной связи Нахчывана с основной территорией Азербайджана. Хотя все это есть в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое подписал лично Никол Пашинян, который занят совсем не тем, чем следовало.

Вместо того, чтобы сосредоточится на конкретных шагах к миру, он пытается реанимировать Минскую группу ОБСЕ и даже требует объяснений от главы МИД РФ Сергея Лаврова в связи со сделанными им в Баку заявлениями о том, что он "не обсуждал с азербайджанской стороной работу Минской группы ОБСЕ, так как она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников".

Это говорит тот самый Пашинян, который самолично и устами своих подчиненных не раз благодарил РФ за содействие в остановке 44-дневной войны. Это говорит руководитель "форпоста России на Кавказе". Это говорит руководитель страны, которая регулярно высказывает претензии к РФ за то, что она не объявила войну Азербайджану, как мечтали многие в Ереване.

Как видим, перед нами пример огромного числа не просто провокационных, но и лживых и алогичных заявлений со стороны Пашиняна. Их причины понятны. Есть давление со стороны "реваншистов" и армянской диаспоры, усугубляются социально-экономические проблемы и рост недовольства в армянском обществе. Но все это мало волнует Азербайджан, который уже однажды показал Армении и всему миру, как он может ответить на все попытки официального Еревана изображать невменяемость. Долго терпеть очередные такие фокусы с армянской стороны в Азербайджане не намерены.