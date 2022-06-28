Армяне пошли против Лаврова

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Находясь в Баку на минувшей неделе, глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сделал заявление, очень раздражившее и переполошившее армянскую сторону.

"Мы в принципе не обсуждай Минскую группу, потому, что она прекратила свою деятельность", - сказал Лавров, фактически, подтвердив то, о чем заявляет азербайджанская сторона.

О том, что Минская группа ОБСЕ больше не существует, в Баку говорят давно. И мы очень рады, что в Москве тоже, наконец, пришли к пониманию реалий. Впрочем, о сдаче МГ в архив говорит и тот факт, что бывшие сопредседатели посещали регион уже не в этом качестве, а как представители руководства своих стран по кавказской политике. Это обстоятельство заметили все, кроме армян. Позиция Азербайджана была принята во внимание. Независимо от пожеланий армянской стороны и заявлений послов каких-то стран в Армении, структура под названием Минская группа больше не является посредницей между Баку и Ереваном. После 44-дневной войны Азербайджан однозначно и бесповоротно отказался от бессмысленных услуг туристов от дипломатии. А теперь к этому прибавилась и невозможность кооперации России с США и Францией из-за боевых действий в Украине.

Так что в заявлении Лаврова нет ничего неожиданного. И непонятно, почему премьер Армении Никол Пашинян так сильно огорчился. До того сильно, что вздумал наехать на такую фигуру, как глава МИД РФ, а в армянских СМИ уже началась истерия. Для того, чтобы в очередной раз затеять антироссийскую возню, медиа-пространству соседней страны многого не надо.

На пресс-конференции в Ереване Никол очень нервно высказался по поводу заявления российского министра, назвав его странным. Пашинян напомнил, что 19 апреля, наводясь в Москве, подписал с Путиным заявление, в котором черном по белому прописано "использование потенциала Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом". Да и сама группа, как считает Пашинян, не объявляла о своем роспуске. Так что же получается, Лавров, какой-то там госчиновник, пошел против мнения главы своего государства? Че такое ващще? - возмутился армянский премьер.

Одним словом, Никол теперь ждет объяснений от Лаврова.

В Ереване продолжают делать вид, что осенью 2020 года ничего не произошло, Пашинян ничего не подписывал и Армения может, как прежде, шантажировать регион. Но это только игра на публику. На самом деле армянский премьер, конечно, прекрасно понимает, что законодательная инициатива полностью и безраздельно перешла в руки Баку. И если в Азербайджане говорят, что Минская группа, продолжают ее сопреды получать зарплату или нет, больше не нужна для оказания посреднических услуг, значит, так оно и будет. Эта структура дискредитировала себя откровенным потворством оккупанту и сохранению статус-кво. К тому же, карабахский конфликт завершен, и мандат МГ завершил свое действие вместе с ним. Тема армян Карабаха полностью переместилась в плоскость внутренней политики Азербайджана и больше не является предметом обсуждений с внешними игроками.

Все это Пашинян прекрасно осознает, но ему необходимо делать вид, что заявления посла США в Армении значат больше для процессов в регионе, чем мнение Баку. Да ради бога, послы могут говорить все, что угодно, но события будут развиваться по сценарию, составленному Азербайджаном, как страной, достойно победившей в войне и действующей строго в рамках международного права.

А Пашинян пусть сидит и ждет объяснений от Лаврова. В Ереване очень надеются, что из Москвы придет весточка о том, что главу МИД просто не так поняли, что азербайджанские журналисты исказили слова Сергея Викторовича, а на самом деле он хотел сказать совсем другое... Ну-ну, посмотрим.