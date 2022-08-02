Азербайджан не допустит реанимации мертворожденной Минской группы ОБСЕ

Автор: Фуад Мухтарлы,

заместитель главного редактора газеты "Azernews",

политический обозреватель

Официальный Баку в очередной раз бросил вызов решительным призывам США и Франции к реанимации мертворожденной Минской группы ОБСЕ, созданной в начале 1990-х годов для поиска решения карабахского конфликта, который длился почти 30 лет.

Хотя МГ ОБСЕ была наделена международным мандатом на принуждение оккупирующей Армении к выводу войск с исконных земель Азербайджана, каждая страна-сопредседатель - Франция, Россия и США - преследовала свои стратегические и долгосрочные интересы и не задумывалась о сути своего мандата. Тем самым Минская группа нанесла непоправимый ущерб послевоенному порядку, на прочных столбах которого стояли межгосударственные отношения.

Азербайджан окончательно потерял надежду на то, что посредники ОБСЕ выработают согласованный вариант. Бои в Товузском направлении в июле 2020 года, в ходе которых азербайджанские земли подверглись коварным ракетным ударам, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения. Затем Азербайджан сумел освободить оккупированные земли силой победоносной национальной армии в ходе 44-дневной войны в Карабахе. После триумфа азербайджанской армии и руководства страны существование Минской группы стало излишним и неуместным.

На совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года, Президент Ильхам Алиев исключил реанимацию Минской группы. "Вновь есть попытки реанимировать умершую Минскую группу. Сегодня Минская группа фактически ушла со сцены. Мы - страна-участница данного процесса, говорим, что необходимости в Минской группе нет, необходимости в структуре, не добившейся никакого результата в течение 28 лет, нет. Это говорим мы. Между сопредседателями Минской группы, мягко говоря, идет холодная война. Фактически они сами признают, что Минская группа нефункциональна. Российская сторона говорит, что Минская группа уже бездействует и другие сопредседатели положили конец данному институту.

Армения же вновь на каждом шагу твердит: Минская группа так, Минская группа сяк. Что это значит? Просто за этим мы вновь видим территориальные претензии к нашей стране. С одной стороны, Армения принимает наши пять принципов, признает их - среди них есть взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от территориальных претензий друг к другу и другие положения, - а с другой, - Минская группа словно должна чем-то заниматься. Тогда спрашивается: чем она должна заниматься? Карабахский конфликт разрешен, карабахская тема закрыта. Карабах - это Азербайджан! Это сказал я и сказал по праву, сейчас это говорят все. В том числе Армения - не по своей воле, а вынужденно. Говорят все страны, организации, с которыми мы обсуждали данный вопрос", - заявил глава государства.

При этом США, похоже, имеют другую точку зрения. Соединенные Штаты вновь заявляют, что готовы продолжить работу с Россией в Минской группе ОБСЕ во имя всеобъемлющего и мирного урегулирования карабахской проблемы, заявила посол США в Армении Линн Трейси.

"Мы сказали, что готовы использовать Минскую группу в качестве площадки. Это предложение остается открытым. Мы не слышали реакции российских коллег на это предложение. Но я думаю, что это первый шаг, после которого мы можем говорить о других шагах и идеях", - сказала посол.

На данный момент нельзя не быть ошарашенным этим утверждением. Что или кто помешал Минской группе ОБСЕ с должным мандатом выполнить миссию в соответствии с международными нормами и законами?

"Мы ожидаем, что первый шаг сделает Россия, и это будет возвращением России к своему участию в этом формате. Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как формат, площадку, имеющую международный мандат на обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе", - подчеркнула Линн Трейси, сделав вид, что не слышала заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о бессилии Минской группы.

Примечательно, что заявление посла Трейси последовало за пресс-релизом официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о телефонном разговоре 25 июля между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Сегодня госсекретарь Энтони Дж. Блинкен беседовал с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь и Президент Алиев обсудили историческую возможность Азербайджана и Армении для достижения мира в регионе. Госсекретарь повторил предложение Соединенных Штатов об оказании помощи в содействии открытию региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога, по примеру недавней встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Госсекретарь также подтвердил поддержку продуктивных дискуссий при посредничестве ЕС. Он сообщил, что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ и готовы взаимодействовать на двусторонней основе и с коллегами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти долгосрочный всеобъемлющий мир", - говорилось в заявлении Блинкена.

В ответ на упоминание Минской группы ОБСЕ в пресс-релизе Госдепартамента США азербайджанские СМИ со ссылкой на собственные "дипломатические источники" опровергли факт обсуждения МГ ОБСЕ в телефонном разговоре.

"В заявлении Госдепа отмечается, что в ходе беседы, среди прочего, обсуждалась тема возобновления участия Минской группы ОБСЕ в армяно-азербайджанском мирном процессе. По информации из дипломатических источников, в разговоре Алиева с Блинкеном Минская группа не упоминалась, и источник выразил искреннее недоумение фактом такой явной дезинформации, назвав ее крайне неуместной и даже безответственной. Некомпетентно и неправильно обсуждать канувшую в лету идею реанимации Минской группы ОБСЕ".

В беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Энтони Блинкен заявил, что США готовы продолжить свою деятельность в качестве сопредседателя Минской группы. Вашингтон не хочет отказываться от Минской группы.

Настойчивость Вашингтона в отношении Минской группы не сулит ничего позитивного для американо-азербайджанских отношений, поскольку служит чуждым интересам, и последний призыв посла Трейси лишний раз это подтверждает.

О том, как США относятся к заявлениям Президента Азербайджана об урегулировании конфликта и в отсутствии необходимости в посредниках, посол Трейси подчеркнула, что Вашингтон продолжит поиск путей использования формата Минской группы.

"Несмотря на войну России против Украины, которая привлекла большое внимание в мире, Соединенные Штаты очень внимательны к ситуации в этом регионе, ситуации между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что это отразилось на телефонных звонках, контактах, которые мы видели с тех пор, как эта администрация пришла к власти. Это показывает приверженность США, госсекретаря США стремлению избежать возобновления конфликтов, держать обсуждения в центре внимания, добиваться прогресса и делать это дипломатическим путем", - сказала посол США.