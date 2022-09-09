В связи с кончиной Елизаветы II в посольстве Британии в Азербайджане приспущены флаги

В связи со смертью королевы Елизаветы II над административным зданием посольства Великобритании в Азербайджане и резиденцией посла приспущены государственные флаги. В то же время была открыта траурная книга для желающих сделать запись по поводу смерти королевы.

Как передает Day.Az, об этом написано в "Твиттере" посольства Великобритании в Азербайджане.

"А те, кто проживают в различных странах мира и хотят выразить свои чувства, могут сделать запись в онлайн траурной книге".

Отметим, что посольство не планирует проводить какие-либо мероприятия по случаю смерти королевы.