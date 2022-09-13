https://news.day.az/politics/1495217.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами
Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате военной провокации Армении.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Желаем упокоения душ наших военнослужащих, героически погибших при отражении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении, выражаем глубокие соболезнования их семьям и близким", - говорится в публикации.
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