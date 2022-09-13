Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате военной провокации Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Желаем упокоения душ наших военнослужащих, героически погибших при отражении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении, выражаем глубокие соболезнования их семьям и близким", - говорится в публикации.