https://news.day.az/politics/1496412.html Флаг Азербайджана развевается на еще одной стратегической высоте - ВИДЕО
Флаг Азербайджана развевается на еще одной стратегической высоте - ВИДЕО
Под контроль нашей армии перешла еще одна стратегически важная высота, расположенная в направлении Зангиланского района.
Как сообщает Day.Az, военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) водрузили на высоте государственный флаг Азербайджанской Республики.
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