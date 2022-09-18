Флаг Азербайджана развевается на еще одной стратегической высоте

Под контроль нашей армии перешла еще одна стратегически важная высота, расположенная в направлении Зангиланского района.

Как сообщает Day.Az, военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) водрузили на высоте государственный флаг Азербайджанской Республики.