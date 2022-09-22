Армения должна немедленно открыть Зангезурский коридор

Существует несколько жизнеспособных решений для транспортировки товаров с Востока на Запад. Зангезурский коридор выделяется как наиболее оптимальный среди них.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Стивена Бланка, опубликованной в авторитетном американском издании The National Interest.

Автор статьи отмечает, что недавние столкновения на армяно-азербайджанской границе "затмили" по значимости другие важные события, включая войну в Украине, поскольку эти боевые действия стали самыми масштабными после окончания 44-дневной войны в Карабахе.

"В связи с этим напряжением на границе текущие мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в настоящее время находятся под угрозой, следовательно, и безопасные транзитные связи, проходящие через территорию обеих стран, от которых зависит мировой рынок. Именно поэтому Армения больше не может откладывать строительство важнейшего нового транспортного маршрута между Европой и Азией - Зангезурского коридора. Это недостающее звено на одном из немногих торговых путей Восток-Запад... Если Армения действительно является другом Запада, как утверждает ее многочисленная диаспора, она должна вернуться за стол переговоров и немедленно открыть коридор", - подчеркивает Бланк.

По мнению Бланка, нынешнее состояние глобальной геополитики диктует новый уровень неотложности.

"Лучшим решением является Зангезурский коридор, который является частью стратегического транспортного маршрута, протянувшегося из Баку в Карс, восточную провинцию Турции, и через территорию Армении вблизи ее границы с Ираном. Зангезурский коридор станет кратчайшим наземным транспортным путем между Тихим и Атлантическим океанами.

Армения получит значительную выгоду, открыв недостающее звено в глобальной цепочке поставок. Тем не менее, до сих пор Армения пытается отказаться от своих обязательств. С внешней политикой, которая на словах поддерживает партнерство с Западом, реальность иная. Армения прочно укоренилась как один из ближайших союзников и иждивенцев России, что представляет собой серьезную политическую дилемму для руководства страны", - считает автор статьи.