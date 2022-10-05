Боррель поддержал предложение Азербайджана провести раньше заседание комиссии по делимитации c Арменией

Брюссель работает над тем, чтобы встреча "пограничной комиссии" прошла до конца этого месяца.

Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы не жалеем дипломатических усилий. Мы мобилизуем ресурсы, которые у нас есть", - отметил Боррель.

Напомним, что Азербайджан предложил Армении провести третье заседание комиссии по делимитации госграницы в октябре, а не в ноябре, как планировалось ранее. Заседание планируется провести в Брюсселе.