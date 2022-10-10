Испания видит большие перспективы в энергосотрудничестве с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Компании из Испании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, могли бы внести большой вклад в расширение сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел Испании.

"Меморандум о взаимопонимании в области энергетики, подписанный между ЕС и Азербайджаном, открывает прекрасные перспективы сотрудничества для наших стран не только потому, что испанская компания Enagas принимает участие в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP), сегменте Южного газового коридора (ЮГК), но также потому, что это соглашение предусматривает развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане", - сказали в министерстве.

По словам источника, что касается энергетического сектора, то перспективы особенно многообещающие для испанской компании Tecnicas Reunidas, которая уже хорошо зарекомендовала себя в Азербайджане благодаря партнерству с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, и с нетерпением ожидает участия в следующих этапах этого проекта.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) так же может сыграть важную роль в реализации возможностей расширения сотрудничества в секторе энергетики, добавили в министерстве.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время недавнего визита в Испанию заявил, что Азербайджан активно обсуждает с Испанией расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

"У Азербайджана есть потенциал в поставках "зеленой" электроэнергии в ЕС. Наши страны могут наладить конкретное и значимое сотрудничество в этой области. Испания хорошо известна своими "зелеными" технологиями", - сказал Байрамов.