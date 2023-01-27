В синагоге европейских евреев Баку прошел День памяти жертв Холокоста

26 января (4 швата 5783) в синагоге европейских евреев Баку провели День памяти жертв Холокоста, передает Day.Az.

Вечер памяти прошел под руководством главного раввина Бакинской религиозной Общины европейских евреев раввин Шнеор Сегал.

На мероприятии выступили председатель Общины европейских евреев Шаровский А.Я., посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик, заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров.

С художественной композицией, посвященной памяти жертв Холокоста, выступили ученики Еврейской школы Хабад ор Авнер.

В завершение вечера состоялось зажигание поминальных свечей, которые зажгли председатель Общины европейских евреев Шаровский А.Я., председатель Общины горских евреев М. Евдаев, консул Государства Израиль в Азербайджане М. Ифраимов, депутат Милли Меджлиса А. Рафаилов, представитель фонда СМЭГИ Ш. Давидов, директор Хесед Гершон Б. Мушаилов.

На вечере памяти присутствовали послы и другие сотрудники дипломатических представительств 13 стран и других международных организаций.