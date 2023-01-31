Спецназовцы «Yarasa» не позволили иранским военным доставить гроб с телом нашего шехида до самолета

Во время проводов шехида Орхана Аскерова в аэропорту Тегерана произошла примечательная сцена, передает Day.Az.

Так, спецназовцы "Yarasa" Службы внешней разведки Азербайджана не позволили иранским военным доставить гроб до самолета, взяв эту почетную миссию на себя.

Отметим, что "Yarasa" отвечала за организацию эвакуации сотрудников посольства и тела Орхана Аскерова в Азербайджан.

Напомним, что 27 января произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.