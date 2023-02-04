Международные путешественники посетили Шушинскую крепость - ФОТО
Международные путешественники, находящиеся сейчас в Шуше, посетили городскую крепость.
Как сообщает в субботу корреспондент Trend, здесь им была предоставлена информация об истории города, его основании, передает Day.Az.
Также члены делегации ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше.
Отметим, что международные путешественники ранее сегодня понаблюдали за ходом мирной акции протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю в Шуше, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.
Путешественникам рассказали о варварском отношении оккупантов к памятникам азербайджанского культурного наследия.
Также члены делегации ознакомились с другими памятниками культуры, зданиями, подвергшимися армянскому вандализму за период тридцатилетней оккупации.
Отметим, что в состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.
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